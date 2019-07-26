В Днепре умер чемпион Украины по прыжкам в воду
16:42, 26 июля 2019Другое
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Украинскому спортсмену Юрию Шляхову было 36 лет.
Юрий Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины / фото: СпортОнлайн
В Днепре при загадочных обстоятельствах умер украинский прыгун в воду Юрий Шляхов. Ему было 36 лет.
Об этом сообщает "Апостроф".
Отмечается, что причины смерти Шляхова неизвестны. Тело спортсмена в квартире обнаружила его мать.
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По ходу карьеры Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины. В составе украинской сборной спортсмен выигрывал золотые медали чемпионата Европы. Также он принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году Шляхов завоевал бронзовую медаль Универсиады.
После завершения спортивной карьеры Шляхов преподавал в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.
УНИАН ранее также сообщал о том, что аргентинский боксер умер после полученной на ринге травмы.
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