В Днепре умер чемпион Украины по прыжкам в воду

Украинскому спортсмену Юрию Шляхову было 36 лет.

В Днепре при загадочных обстоятельствах умер украинский прыгун в воду Юрий Шляхов. Ему было 36 лет.

Об этом сообщает "Апостроф".

Отмечается, что причины смерти Шляхова неизвестны. Тело спортсмена в квартире обнаружила его мать.

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По ходу карьеры Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины. В составе украинской сборной спортсмен выигрывал золотые медали чемпионата Европы. Также он принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году Шляхов завоевал бронзовую медаль Универсиады.

После завершения спортивной карьеры Шляхов преподавал в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.

УНИАН ранее также сообщал о том, что аргентинский боксер умер после полученной на ринге травмы.