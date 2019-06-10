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Первая ракетка Украины Свитолина улучшила позицию в рейтинге WTA

15:02, 10 июня 2019
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Элина Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA / фото: Jimmie48

Обновленная мировая классификация была опубликована на официальном сайте WTA.

Свитолина поднялась с девятой на седьмую строчку.

Остальные украинки в топ-100 мирового рейтинга ухудшили свою позицию. Леся Цуренко опустилась с 27-го на 32-е место, Даяна Ястремская потеряла три строчки и теперь располагается на 32-м месте, а Катерина Козлова с 67-го места переместилась на 70-е.

Напомним, на Ролан Гаррос дальше всех из украинок прошли Свитолина и Цуренко, которые остановились на третьем круге.

Возглавляет мировой рейтинг по-прежнему японка Наоми Осака.

Как сообщал УНИАН, победу на Ролан Гаррос одержала австралийка Эшли Барти, которая благодаря этому стала второй ракеткой мира.

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Теги: #теннис#Катерина Козлова#Элина Свитолина#Леся Цуренко#рейтинг WTA#Даяна Ястремская