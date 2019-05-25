Сборная Финляндии обыграла Россию в полуфинале ЧМ по хоккею-2019

Одни из главных фаворитов турнира россияне потеряли шансы на завоевание титула.

На чемпионате мира по хоккею в Словакии стал известен первый финалист. Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу финнов.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Сборная Финляндии сыграет в финале с победителем второго полуфинала Канада - Чехия, который состоится сегодня вечером.