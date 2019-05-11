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Украинский дзюдоист завоевал медаль на престижном турнире (видео)

14:24, 11 мая 2019
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Богдан Ядов первую в карьере награду на турнирах серии Grand Slam / фото: ukrainejudo.com

Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.  Видео было опубликовано на YouTube-канале Judo.

Ядов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

В борьбе за награду украинец победил Мухриддина Тиловова из Узбекистана.

Для Ядова эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam.

Отметим, что в Баку дзюдоисты ведут борьбу не только за медали, но и за лицензионные очки в отборе на Олимпиаду-2020.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Сараево.

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Теги: #дзюдо