Украинский дзюдоист завоевал медаль на престижном турнире (видео)
14:24, 11 мая 2019Другое
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Богдан Ядов стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо серии Grand Slam.
Богдан Ядов первую в карьере награду на турнирах серии Grand Slam / фото: ukrainejudo.com
Украинский дзюдоист Богдан Ядов стал бронзовым призером международного турнира серии Grand Slam в Баку.
Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook. Видео было опубликовано на YouTube-канале Judo.
Ядов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.
В борьбе за награду украинец победил Мухриддина Тиловова из Узбекистана.
Для Ядова эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam.
Отметим, что в Баку дзюдоисты ведут борьбу не только за медали, но и за лицензионные очки в отборе на Олимпиаду-2020.
Как сообщал УНИАН, ранее украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Сараево.
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