Украинский дзюдоист завоевал медаль на престижном турнире (видео)

Богдан Ядов стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо серии Grand Slam.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов стал бронзовым призером международного турнира серии Grand Slam в Баку.

Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook. Видео было опубликовано на YouTube-канале Judo.

Ядов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

В борьбе за награду украинец победил Мухриддина Тиловова из Узбекистана.

Для Ядова эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam.

Отметим, что в Баку дзюдоисты ведут борьбу не только за медали, но и за лицензионные очки в отборе на Олимпиаду-2020.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Сараево.