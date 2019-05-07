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Украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Сараево

19:50, 07 мая 2019
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facebook.com/UkraineJudoFederation

Савицкий выиграл золото в весовой категории до 100 кг. В финале он оказался сильнее финна Яакко Алли, сообщает Xsport.

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Гуцол в этом же весе добыл бронзу. В полуфинальном поединке он уступил Алли, после чего в борьбе за бронзу выиграл у шведа Эмиля Маттссона.

Примечательно, что турнир в Сараево определит, кто именно из украинцев представит национальную команду на Европейских играх, которые пройдут с 21-го по 30 июня в Минске.

Добавим, что на аналогичном этапе в Хорватии наши дзюдоисты взяли девять медалей.

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Теги: #Федерация дзюдо Украины