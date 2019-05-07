Украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Сараево
19:50, 07 мая 2019Другое
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Антон Савицкий и Даниил Гуцол взошли на пьедестал в весовой категории до 100 кг.
facebook.com/UkraineJudoFederation
Украинские дзюдоисты Антон Савицкий и Даниил Гуцол стали призерами этапа Кубка Европы, который проходил в Сараево.
Савицкий выиграл золото в весовой категории до 100 кг. В финале он оказался сильнее финна Яакко Алли, сообщает Xsport.
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Гуцол в этом же весе добыл бронзу. В полуфинальном поединке он уступил Алли, после чего в борьбе за бронзу выиграл у шведа Эмиля Маттссона.
Примечательно, что турнир в Сараево определит, кто именно из украинцев представит национальную команду на Европейских играх, которые пройдут с 21-го по 30 июня в Минске.
Добавим, что на аналогичном этапе в Хорватии наши дзюдоисты взяли девять медалей.
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