Коламбус вновь шокировал Тампу и повел в серии плей-офф НХЛ со счетом 2:0

«Питтсбург» во второй раз уступил «Айлендерс».

Накануне состоялись четыре матча первого раунда плей-офф НХЛ - Кубка Стэнли, сообщает сайт соревнований. «Тампа-Бэй» – «Коламбус» 1:5 (0:2, 0:1, 1:2), счет в серии 0:2 Шайбы: 0:1 Аткинсон (Дюшен), 5:15, 0:2 Веренски (Дюшен), 11:44, ГБ, 0:3 Дюшен (Панарин, Веренски), 21:28, ГБ, 1:3 Сергачев (Миллер, Чернак), 45:00, 1:4 Нэш (Дженнер), 49:06, 1:5 Панарин (Дюшен, Бьоркстранд), 52:15 Вратари: Василевский – Бобровский. «Айлендерс» – «Питтсбург» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), счет в серии 2:0 Шайбы: 0:1 Гудбрансон (Малкин), 30:36, 1:1 Бовилье (Барзал, Эберле), 33:25, 2:1 Эберле (Барзал, Бойчак), 47:54, 3:1 Бэйли (Ли, Тэйвз), 51:38, ГБ Вратари: Ленер – Мюррей. «Виннипег» – «Сент-Луис» 3:4 (1:1, 2:2, 0:1), счет в серии 0:2 Шайбы: 0:1 Сундквист (Боумистер, Шворц), 5:23, 1:1 Уилер (Шайфли, Копп), 12:01, 2:1 Лайне (Уилер, Бафлин), 22:49, ГБ, 2:2 Марун (Томас, Пьетранджело), 26:42, 2:3 Сундквист (Перрон, Эдмундсон), 29:50, 3:3 Шайфли (Коннор, Бафлин), 38:55, ГБ, 3:4 О`Райлли (Боумистер, Парэйко), 43:46 Вратари: Хеллебайк – Биннингтон. «Сан-Хосе» – «Вегас» 3:5 (3:3, 0:1, 0:1), счет в серии 1:1 Шайбы: 0:1 Икин (Пачоретти), 0:58, 0:2 Миллер, 4:37, ГМ, 0:3 Пачоретти (Штястны), 6:11, 1:3 Кутюр (Павелски, Э. Карлссон), 16:59, 2:3 Хертл (Э. Карлссон, Кутюр), 17:38, ГБ, 3:3 Торнтон (Диллон, Кейн), 19:08, 3:4 Стоун (Штястны, Так), 21:31, ГБ, 3:5 Карлссон (Смит, Шмидт), 47:35, ГМ Вратари: Джонс (Делл) – Флери.

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