Легендарный гандбольный клуб Спартак не играет в чемпионате Украины из-за финансовых проблем

Киевской команде засчитаны шесть поражений со счетом 0:10.

Киевскому гандбольному клубу «Спартак» в чемпионате Украины засчитаны шесть поражений со счетом 0:10.

Столичная команда не явилась на все эти игры из-за финансовых проблем, сообщает Xsport. «Спартак» будет числиться в турнирной таблице, хотя в нынешнем сезоне, по всей видимости, уже не сыграет. С начала чемпионата Суперлиги команда провела 14 поединков (более 50 % игр за сезон), но затем прекратила выступления.

Напомним, «Спартак» является 20-кратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.