Легендарный гандбольный клуб Спартак не играет в чемпионате Украины из-за финансовых проблем
17:10, 09 апреля 2019Другое
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Киевской команде засчитаны шесть поражений со счетом 0:10.
Гандболистки "Спартака" в нынешнем сезоне, по всей видимости, уже не сыграют / Фото - Евгений Кравс
Киевскому гандбольному клубу «Спартак» в чемпионате Украины засчитаны шесть поражений со счетом 0:10.
Столичная команда не явилась на все эти игры из-за финансовых проблем, сообщает Xsport. «Спартак» будет числиться в турнирной таблице, хотя в нынешнем сезоне, по всей видимости, уже не сыграет. С начала чемпионата Суперлиги команда провела 14 поединков (более 50 % игр за сезон), но затем прекратила выступления.
Напомним, «Спартак» является 20-кратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.
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