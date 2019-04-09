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Легендарный гандбольный клуб Спартак не играет в чемпионате Украины из-за финансовых проблем

17:10, 09 апреля 2019
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Гандболистки "Спартака" в нынешнем сезоне, по всей видимости, уже не сыграют / Фото - Евгений Кравс

Столичная команда не явилась на все эти игры из-за финансовых проблем, сообщает Xsport. «Спартак» будет числиться в турнирной таблице, хотя в нынешнем сезоне, по всей видимости, уже не сыграет. С начала чемпионата Суперлиги команда провела 14 поединков (более 50 % игр за сезон), но затем прекратила выступления.

Напомним, «Спартак» является 20-кратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Украины и 13-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. 

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Теги: #Спартак Киев#Спартак гандболпогода в Киеве