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Украинец Лень провел свой лучший матч в НБА, но его команда уступила Милуоки (видео)

10:21, 08 апреля 2019
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Алексей Лень (справа) в матче с "Милуоки" / REUTERS

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Алексей Лень провел достаточно результативный поединок за "Атланту". За 34 минуты, проведенных на площадке, Лень смог заработать 33 очка, сделав 8 подборов, отдав четыре передачи и оформив 2 блок-шота. Тем не менее, его команда в гостях проиграла "Милуоки Бакс" - 107:115.

Это рекорд результативности Леня в НБА. Украинец превзошел свое достижение 2016 года, когда в составе «Финикс Санс» набрал 31 очко.

Видеообзор действий украинца:

«Торонто» – «Майами» 117:109 ОТ (25:26, 25:31, 28:22, 25:24, 14:6)

«Торонто»: Сиакам (23 + 10 подборов), Леонард (22), Грин (21), Газоль (8 + 10 подборов + 7 передач), Лоури (5 + 9 подборов) - старт; Ануноби (0), Пауэлл (23), Ибака (12), ВанВлит (3)

«Майами»: Уэйтерс (17), Уинслоу (15 + 7 подборов), Драгич (9), Адебайо (7 + 13 подборов), Олиник (6) - старт; Джонсон (18), Макгрудер (2), Джонс мл. (0), Уайтсайд (14 + 9 подборов), Уэйд (21)

«Кливленд» – «Сан-Антонио» 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33)

«Кливленд»: Секстон (16), Найт (16), Осман (12), Нэнс-младший (11 + 10 подборов + 4 перехватов), Фрай (5) - старт; Крисс (2), Лав (5), Адел (5), Жижич (14), Кларксон (2), Нваба (2)

«Сан-Антонио»: Олдридж (18 + 13 подборов), ДеРозан (14 + 9 передач), Форбс (13), Уайт (8), Пелтль (8 + 10 подборов) - старт; Мотеюнас (2), Пондекстер (6), Бертанс (14), Гэй (8 - 6 потерь), Каннингем (0), Миллс (14), Уолкер (7), Белинелли (0)

«Миннесота» – «Оклахома» 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37)

«Миннесота»: Таунс (35 + 7 подборов - 5 потерь), Уиггинс (24), Шарич (23), Джонс (10 + 13 передач), Окоги (8) - старт; Толливер (5), Бэйтс-Диоп (7), Дженг (10), Террел (4), Рейнолдс (0)

«Оклахома»: Уэстбрук (27 + 10 подборов + 15 передач), Джордж (27 + 7 подборов), Грант (15), Фергюсон (11), Адамс (8 + 6 фолов) - старт; Ноэл (6), Паттерсон (0), Моррис (14), Фелтон (3), Шредер (21)

«Детройт» – «Шарлотт» 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21)

«Детройт»: Гриффин (16), Драммонд (15 + 23 подборов), Эллингтон (14), Джексон (9), Браун (6) - старт; Мэйкер (2), Смит (20), Гэллоуэй (2), Кеннард (7)

«Шарлотт»: Уокер (31 + 8 подборов + 7 передач), Бэйкон (14), Бриджес (10), Бийомбо (6 + 9 подборов), Батюм (0) - старт; Камински (24), Грэм (2), Монк (0), Лэмб (17)

«Индиана» – «Бруклин» 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26)

«Индиана»: Янг (16), Богданович (13), Тернер (6), Коллисон (4), Мэттьюз (3) - старт; Сабонис (17 + 12 подборов), Лиф (6), МакДермотт (7), О'Куинн (6), Самнер (0), Холидэй (6 + 7 передач), Джозеф (12), Рид (0)

«Бруклин»: Расселл (20), Харрис (19), Аллен (12 + 8 подборов), Куруч (4 + 7 подборов), Кэрролл (4) - старт; Дэвис (4), Дадли (6), Динуидди (12), Грэм (9), Леверт (18)

«Мемфис» – «Даллас» 127:129 ОТ (26:24, 30:28, 32:31, 24:29, 15:17)

«Мемфис»: Холидэй (30), Райт (20 + 13 подборов + 12 передач), Дорси (15), Рэбб (14), Кабокло (13 + 17 подборов) - старт; Уошберн (0), Парсонс (10 + 7 передач), Зеллер (15), Картер (10)

«Даллас»: Джексон (16), Пауэлл (15), Брансон (12 + 10 передач), Новицки (2), Ли (0) - старт; Финни-Смит (16 + 12 подборов), Межри (19 + 9 подборов + 4 блокшотов), Берк (24), Харрис (5), Мэйкон (12 + 7 подборов), Брокхофф (8)

«Милуоки» – «Атланта» 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

«Милуоки»: Адетокумбо (30 + 9 подборов), Миддлтон (21), Браун (10), Лопес (8 + 7 подборов + 4 блокшотов), Бледсоу (8) - старт; Уилсон (10 + 7 подборов), Колсон (0), Ильясова (3), Фрэйзер (8 + 7 подборов), Хилл (9 + 7 подборов), Коннотон (8)

«Атланта»: Лень (34:09 минуты = 33 очка (7/11 двухочковых, 6/12 трехочковых, 1/7 штрафных + 8 подборов (2 в нападении), 4 фола, 1 потеря, 2 блок-шота), Принс (10), Хертер (9), Хамфрис (6), Адамс (5) - старт; Бембри (13 + 8 подборов), Картер (5 + 9 подборов), Дэвис (6), Андерсон (8), Бэйзмор (12)

«Нью-Йорк» – «Вашингтон» 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21)

«Нью-Йорк»: Хезонья (30 - 5 потерь), Корнет (17 + 7 подборов + 4 блокшотов), Нокс (16 + 7 подборов), Робинсон (11 + 11 подборов), Дотсон (6) - старт; Элленсон (10), Смит-мл. (15 - 5 потерь), Дженкинс (8)

«Вашингтон»: Брайант (17 + 7 подборов), Браун мл. (13 + 8 подборов), Бил (13), Портис (11 + 10 подборов), Саторански (7 + 7 передач) - старт; Робинсон (10), Грин (19), Деккер (7), Маинми (2 + 7 подборов), Рэндл (11)

«Бостон» – «Орландо» 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33)

«Бостон»: Ирвинг (23), Хорфорд (18 + 7 передач), Смарт (6 + 4 перехватов), Бэйнс (4), Тейтум (0) - старт; Моррис (13 + 8 подборов), Тайс (6), Хэйворд (16), Розир (7), Уанамейкер (2), Браун (13)

«Орландо»: Вучевич (25 + 12 подборов), Фурнье (24), Гордон (14 + 7 подборов), Огастин (11 + 7 подборов + 13 передач), Айзек (6) - старт; Мартин (0), Айвунду (2), Бирч (4), Картер-Уильямс (4), Росс (26)

«Хьюстон» – «Финикс» 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36)

«Хьюстон»: Харден (30 + 13 подборов + 9 передач - 6 потерь), Гордон (26), Капела (22 + 13 подборов), Такер (12), Пол (6 + 9 передач + 5 перехватов) - старт; Кларк (6), Фарид (7), Хаус (13), Нене (10), Чиозза (0), Риверс (10), Грин (2), Шамперт (5)

«Финикс»: Бендер (19 + 8 подборов), Бриджес (19), Окобо (12), Джексон (12 + 9 подборов), Спалдинг (9) - старт; Мелтон (12), Фредетт (0), Кроуфорд (27), Дэниелс (3)

«Голден Стэйт» – «Клипперс» 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31)

«Голден Стэйт»: Карри (27), Дюрэнт (16 + 7 передач), Томпсон (12), Казинс (12 + 9 подборов), Грин (10 + 10 подборов + 9 передач + 5 перехватов) - старт; Жеребко (5), Белл (2), МакКинни (6), Богут (2), Луни (14), Ливингстон (8), Кук (10), Ли (7)

«Клипперс»: Шемет (17), Уильямс (13 - 5 потерь), Шай (12), Харрелл (11), Чендлер (11 + 7 подборов) - старт; Мотли (9), Зубац (7 + 8 подборов), Робинсон (10), Уоллес (8), Торнуэлл (2), Темпл (4)

«Сакраменто» – «Новый Орлеан» 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31)

«Сакраменто»: Барнс (29), Фокс (24 + 11 передач), Бьелица (15), Хилд (12), Коули-Стайн (9 + 7 подборов) - старт; Бэгли (19 + 14 подборов), Уильямс (0), Феррелл (5), Брюэр (0), Богданович (16)

«Новый Орлеан»: Кларк (31), Пэйтон (26 + 14 передач - 6 потерь), Окафор (23 + 14 подборов), Вуд (14 + 7 подборов), Уильямс (12) - старт; Диалло (8 + 11 подборов), Хилл (13), Бертанс (6)

«Портленд» – «Денвер» 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27)

«Портленд»: Лиллард (30), Амину (23 + 11 подборов), Кантер (11 + 13 подборов), МакКоллум (9), Харклесс (4) - старт; Коллинс (6), Лэйман (2), Карри (11), Тернер (8), Худ (11)

«Денвер»: Харрис (18), Лайлс (15 + 9 подборов), Пламли (10 + 11 подборов + 6 фолов), Моррис (9), Бартон (9) - старт; Лайдон (2), Эрнангомес (7), Вандербилт (0), Томас (1989) (10), Бизли (15)

«Лейкерс» – «Юта» 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26)

«Лейкерс»: Колдуэлл-Поуп (32), МакГи (22 + 8 подборов), Карусо (18 + 11 передач - 5 потерь), Мускала (16 + 8 подборов), Джонс (5 + 16 подборов) - старт; Уильямс (14 + 8 подборов), Вагнер (6), Бонга (0)

«Юта»: Гобер (21 + 10 подборов), Митчелл (19), Сефолоша (13 + 5 перехватов), Инглс (12 + 8 передач), О'Нил (9) - старт; Краудер (11), Ньянг (16), Юдо (3), Аллен (5)

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Теги: #НБА