Украинец Лень провел свой лучший матч в НБА, но его команда уступила Милуоки (видео)

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Алексей Лень провел достаточно результативный поединок за "Атланту". За 34 минуты, проведенных на площадке, Лень смог заработать 33 очка, сделав 8 подборов, отдав четыре передачи и оформив 2 блок-шота. Тем не менее, его команда в гостях проиграла "Милуоки Бакс" - 107:115.

Это рекорд результативности Леня в НБА. Украинец превзошел свое достижение 2016 года, когда в составе «Финикс Санс» набрал 31 очко.

Видеообзор действий украинца:

«Торонто» – «Майами» 117:109 ОТ (25:26, 25:31, 28:22, 25:24, 14:6)

«Торонто»: Сиакам (23 + 10 подборов), Леонард (22), Грин (21), Газоль (8 + 10 подборов + 7 передач), Лоури (5 + 9 подборов) - старт; Ануноби (0), Пауэлл (23), Ибака (12), ВанВлит (3)

«Майами»: Уэйтерс (17), Уинслоу (15 + 7 подборов), Драгич (9), Адебайо (7 + 13 подборов), Олиник (6) - старт; Джонсон (18), Макгрудер (2), Джонс мл. (0), Уайтсайд (14 + 9 подборов), Уэйд (21)

«Кливленд» – «Сан-Антонио» 90:112 (24:24, 22:38, 17:17, 27:33)

«Кливленд»: Секстон (16), Найт (16), Осман (12), Нэнс-младший (11 + 10 подборов + 4 перехватов), Фрай (5) - старт; Крисс (2), Лав (5), Адел (5), Жижич (14), Кларксон (2), Нваба (2)

«Сан-Антонио»: Олдридж (18 + 13 подборов), ДеРозан (14 + 9 передач), Форбс (13), Уайт (8), Пелтль (8 + 10 подборов) - старт; Мотеюнас (2), Пондекстер (6), Бертанс (14), Гэй (8 - 6 потерь), Каннингем (0), Миллс (14), Уолкер (7), Белинелли (0)

«Миннесота» – «Оклахома» 126:132 (31:38, 29:24, 37:33, 29:37)

«Миннесота»: Таунс (35 + 7 подборов - 5 потерь), Уиггинс (24), Шарич (23), Джонс (10 + 13 передач), Окоги (8) - старт; Толливер (5), Бэйтс-Диоп (7), Дженг (10), Террел (4), Рейнолдс (0)

«Оклахома»: Уэстбрук (27 + 10 подборов + 15 передач), Джордж (27 + 7 подборов), Грант (15), Фергюсон (11), Адамс (8 + 6 фолов) - старт; Ноэл (6), Паттерсон (0), Моррис (14), Фелтон (3), Шредер (21)

«Детройт» – «Шарлотт» 91:104 (27:32, 15:28, 33:23, 16:21)

«Детройт»: Гриффин (16), Драммонд (15 + 23 подборов), Эллингтон (14), Джексон (9), Браун (6) - старт; Мэйкер (2), Смит (20), Гэллоуэй (2), Кеннард (7)

«Шарлотт»: Уокер (31 + 8 подборов + 7 передач), Бэйкон (14), Бриджес (10), Бийомбо (6 + 9 подборов), Батюм (0) - старт; Камински (24), Грэм (2), Монк (0), Лэмб (17)

«Индиана» – «Бруклин» 96:108 (25:31, 19:21, 25:30, 27:26)

«Индиана»: Янг (16), Богданович (13), Тернер (6), Коллисон (4), Мэттьюз (3) - старт; Сабонис (17 + 12 подборов), Лиф (6), МакДермотт (7), О'Куинн (6), Самнер (0), Холидэй (6 + 7 передач), Джозеф (12), Рид (0)

«Бруклин»: Расселл (20), Харрис (19), Аллен (12 + 8 подборов), Куруч (4 + 7 подборов), Кэрролл (4) - старт; Дэвис (4), Дадли (6), Динуидди (12), Грэм (9), Леверт (18)

«Мемфис» – «Даллас» 127:129 ОТ (26:24, 30:28, 32:31, 24:29, 15:17)

«Мемфис»: Холидэй (30), Райт (20 + 13 подборов + 12 передач), Дорси (15), Рэбб (14), Кабокло (13 + 17 подборов) - старт; Уошберн (0), Парсонс (10 + 7 передач), Зеллер (15), Картер (10)

«Даллас»: Джексон (16), Пауэлл (15), Брансон (12 + 10 передач), Новицки (2), Ли (0) - старт; Финни-Смит (16 + 12 подборов), Межри (19 + 9 подборов + 4 блокшотов), Берк (24), Харрис (5), Мэйкон (12 + 7 подборов), Брокхофф (8)

«Милуоки» – «Атланта» 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

«Милуоки»: Адетокумбо (30 + 9 подборов), Миддлтон (21), Браун (10), Лопес (8 + 7 подборов + 4 блокшотов), Бледсоу (8) - старт; Уилсон (10 + 7 подборов), Колсон (0), Ильясова (3), Фрэйзер (8 + 7 подборов), Хилл (9 + 7 подборов), Коннотон (8)

«Атланта»: Лень (34:09 минуты = 33 очка (7/11 двухочковых, 6/12 трехочковых, 1/7 штрафных + 8 подборов (2 в нападении), 4 фола, 1 потеря, 2 блок-шота), Принс (10), Хертер (9), Хамфрис (6), Адамс (5) - старт; Бембри (13 + 8 подборов), Картер (5 + 9 подборов), Дэвис (6), Андерсон (8), Бэйзмор (12)

«Нью-Йорк» – «Вашингтон» 113:110 (29:23, 23:33, 27:33, 34:21)

«Нью-Йорк»: Хезонья (30 - 5 потерь), Корнет (17 + 7 подборов + 4 блокшотов), Нокс (16 + 7 подборов), Робинсон (11 + 11 подборов), Дотсон (6) - старт; Элленсон (10), Смит-мл. (15 - 5 потерь), Дженкинс (8)

«Вашингтон»: Брайант (17 + 7 подборов), Браун мл. (13 + 8 подборов), Бил (13), Портис (11 + 10 подборов), Саторански (7 + 7 передач) - старт; Робинсон (10), Грин (19), Деккер (7), Маинми (2 + 7 подборов), Рэндл (11)

«Бостон» – «Орландо» 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33)

«Бостон»: Ирвинг (23), Хорфорд (18 + 7 передач), Смарт (6 + 4 перехватов), Бэйнс (4), Тейтум (0) - старт; Моррис (13 + 8 подборов), Тайс (6), Хэйворд (16), Розир (7), Уанамейкер (2), Браун (13)

«Орландо»: Вучевич (25 + 12 подборов), Фурнье (24), Гордон (14 + 7 подборов), Огастин (11 + 7 подборов + 13 передач), Айзек (6) - старт; Мартин (0), Айвунду (2), Бирч (4), Картер-Уильямс (4), Росс (26)

«Хьюстон» – «Финикс» 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36)

«Хьюстон»: Харден (30 + 13 подборов + 9 передач - 6 потерь), Гордон (26), Капела (22 + 13 подборов), Такер (12), Пол (6 + 9 передач + 5 перехватов) - старт; Кларк (6), Фарид (7), Хаус (13), Нене (10), Чиозза (0), Риверс (10), Грин (2), Шамперт (5)

«Финикс»: Бендер (19 + 8 подборов), Бриджес (19), Окобо (12), Джексон (12 + 9 подборов), Спалдинг (9) - старт; Мелтон (12), Фредетт (0), Кроуфорд (27), Дэниелс (3)

«Голден Стэйт» – «Клипперс» 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31)

«Голден Стэйт»: Карри (27), Дюрэнт (16 + 7 передач), Томпсон (12), Казинс (12 + 9 подборов), Грин (10 + 10 подборов + 9 передач + 5 перехватов) - старт; Жеребко (5), Белл (2), МакКинни (6), Богут (2), Луни (14), Ливингстон (8), Кук (10), Ли (7)

«Клипперс»: Шемет (17), Уильямс (13 - 5 потерь), Шай (12), Харрелл (11), Чендлер (11 + 7 подборов) - старт; Мотли (9), Зубац (7 + 8 подборов), Робинсон (10), Уоллес (8), Торнуэлл (2), Темпл (4)

«Сакраменто» – «Новый Орлеан» 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31)

«Сакраменто»: Барнс (29), Фокс (24 + 11 передач), Бьелица (15), Хилд (12), Коули-Стайн (9 + 7 подборов) - старт; Бэгли (19 + 14 подборов), Уильямс (0), Феррелл (5), Брюэр (0), Богданович (16)

«Новый Орлеан»: Кларк (31), Пэйтон (26 + 14 передач - 6 потерь), Окафор (23 + 14 подборов), Вуд (14 + 7 подборов), Уильямс (12) - старт; Диалло (8 + 11 подборов), Хилл (13), Бертанс (6)

«Портленд» – «Денвер» 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27)

«Портленд»: Лиллард (30), Амину (23 + 11 подборов), Кантер (11 + 13 подборов), МакКоллум (9), Харклесс (4) - старт; Коллинс (6), Лэйман (2), Карри (11), Тернер (8), Худ (11)

«Денвер»: Харрис (18), Лайлс (15 + 9 подборов), Пламли (10 + 11 подборов + 6 фолов), Моррис (9), Бартон (9) - старт; Лайдон (2), Эрнангомес (7), Вандербилт (0), Томас (1989) (10), Бизли (15)

«Лейкерс» – «Юта» 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26)

«Лейкерс»: Колдуэлл-Поуп (32), МакГи (22 + 8 подборов), Карусо (18 + 11 передач - 5 потерь), Мускала (16 + 8 подборов), Джонс (5 + 16 подборов) - старт; Уильямс (14 + 8 подборов), Вагнер (6), Бонга (0)

«Юта»: Гобер (21 + 10 подборов), Митчелл (19), Сефолоша (13 + 5 перехватов), Инглс (12 + 8 передач), О'Нил (9) - старт; Краудер (11), Ньянг (16), Юдо (3), Аллен (5)