Запорожье победило Киев-Баскет, Николаев одолел Черкасские Мавпы в баскетбольной Суперлиге

Состоялись два матча регулярного первенства.

В воскресенье состоялись два матча украинской баскетбольной Суперлиги. "Николаев" дома обыграл действующего чемпиона - "Черкасские Мавпы", а "Запорожье" также в родных стенах одолело "Киев-Баскет".

Об этом сообщает официальный сайт первенства.

Николаевская команда хорошо начала игру с черкасщанами и контролировала ее ход практически на протяжении всех 40 минут. Правда на старте третьей десятиминутки капитан "Мавп" Александр Кольченко заработал 7 очков подряд и вплотную приблизил свою команду к сопернику, а еще через несколько мгновений бигмен Коукли выполнил перехват и реализовал два с фолом, тем самым выведя свою команду вперед в счете.

Однако, наставник корабелов быстро отреагировал минутным перерывом, после которого хозяева паркета быстро пришли в себя и снова оторвались от гостей на комфортное расстояние.

Перед последней четвертью "Николаев" имел лишь три балла преимущества, но очень хорошо вошел в игру ветеран корабелов – Алексей Адедиран, который забил два с фолом на старте четверти. Высокой активностью на заключительных минутах у гостей выделялся Кристофер Коукли, который практически каждые две минуты колотил сверху, но запала американца для победы всей команды не хватило – 80:73 в пользу "Николаева".

МБК “Николаев” – БК “Черкасские Мавпы” – 80:73 (22:15, 22:23, 17:20, 19:15)

"Киев-Баскет" уверенно начал поединок в запорожском ДС "Юность". Плотная защита не позволяла хозяевам несколько минут набрать первые очки. Зато свои стартовые атаки киевляне реализовали, захватив лидерство – 7:0. Самым активным у гостей в начале был Нванкво. Киевляне до конца стартовой 10-минутки не отдавали преимущество, выиграв в итоге в 5 очков. При этом гости превосходили хозяев по всем основным игровым показателям.

Однако уже во второй четверти ход событий изменился. Хозяева прибавили в скорости. Четверть началась результативной атакой Холтона. Запорожский американец был самым активным и самым результативным во второй четверти. Не в последнюю очередь благодаря его усилиям запорожцы переломили ход поединка и в итоге сравняли счет к большому перерыву. При этом хозяева превзошли гостей в реализации двухочковых и штрафных, были лучше под щитами.

С возобновлением игры борьба на площадке обострилась еще больше. Постепенно легионеры хозяев Холтон, Киндал, Трент и Прессли захватили игровую инициативу. До начала заключительной четверти запорожцы уже вышли вперед на 4 очка.

У киевлян не оказалось контраргументов в начале заключительной части поединка. Поэтому хозяева уже уверенно пошли в отрыв. На середину четвертой четверти киевляне уже отставали на 11 очков. Киевляне попытались спастись. За почти две минуты до конца игрового времени они сократили отставание до 5 очков. И большего запорожцы гостям не позволили. Поэтому очередная победа хозяев в четвертом за сезон противостоянии "Запорожья" с "Киев-Баскетом".

Запорожье – Киев-Баскет– 92:83 (13:18, 28:23, 27:23, 24:19)