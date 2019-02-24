Атланта украинца Леня обыграла Финикс, Хьюстон одолел Голден Стэйт в НБА

"Кливленд" победил "Мемфис".

Накануне в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись двенадцать матчей. «Атланта» украинца Алексея Леня победила «Финикс» - 120:112, «Детройт» Святослава Михайлюка справился с «Майами» - 119:96.

Лень набрал за 13 минут на паркете очков не набрал, Михайлюк участия в игре своей команды не принимал, сообщает официальный сайт соревнований.

«Филадельфия» - «Портленд Блэйзерс» 115:130 (25-27, 31-32, 26-41, 33-30)

«Филадельфия 76»: Симмонс (29 + 7 подборов + 10 передач), Харрис (20 + 8 подборов), Батлер (15), Редик (7), Марьянович (4) - старт; Скотт (15), Болден (7), Эннис (2), Симмонс (8), Джонсон (2), МакКоннелл (6)

«Портленд Блэйзерс»: Нуркич (24 + 10 подборов), Лиллард (17 + 8 передач), МакКоллум (15), Амину (15), Харклесс (13) - старт; Лабиссьер (0), Коллинс (4), Лэйман (8 + 11 подборов), Кантер (16 + 8 подборов), Трент мл. (0), Худ (7), Карри (11)

«Нью-Орлеан Пеликанс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» 128:115 (42-35, 27-22, 31-27, 28-31)

«Нью-Орлеан Пеликанс»: Холидэй (27 + 7 передач), Рэндл (24), Пэйтон (14 + 9 передач - 5 потерь), Уильямс(11 + 7 подборов), Окафор (10) - старт; Диалло (18 + 10 подборов), Джонсон (2), Джексон (5), Кларк (17)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Ингрэм (29 - 5 потерь), Джеймс (27 + 7 подборов + 12 передач + 4 перехватов), Кузма (16 + 8 подборов + 7 передач), МакГи (10), Буллок (9) - старт; Чендлер (0), Вагнер (4), Рондо (7), Колдуэлл-Поуп (7), Карусо (0), Харт (2), Стивенсон (4)

«Вашингтон Уизардс» - «Индиана Пэйсерс» 112:119 (21-29, 29-36, 30-24, 32-30)

«Вашингтон Уизардс»: Бил (35), Саторански (12 + 6 перехватов), Ариза (8 + 7 передач), Портис (7), Грин (4) - старт; Паркер (12 - 7 потерь), Браун мл. (0), Джонсон (1), Брайант (23 + 12 подборов), Рэндл (10)

«Индиана Пэйсерс»: Янг (22), Богданович (18), Коллисон (15 - 5 потерь), Мэттьюз (14), О'Куинн (8) - старт;Сабонис (13 + 12 подборов + 4 перехватов), Лиф (4), МакДермотт (12), Джозеф (11), Эванс (2)

«Кливленд Кавальерс» - «Мемфис Гриззлис» 112:107 (37-24, 26-32, 19-28, 30-23)

«Кливленд Кавальерс»: Лав (32 + 12 подборов), Секстон (20), Жижич (18 + 7 подборов), Осман (11), Найт (4) - старт; Крисс (6), Нэнс-младший (4 + 8 подборов), Деллаведова (10), Кларксон (5), Стаускас (0), Нваба (2)

«Мемфис Гриззлис»: Валанчунас (25 + 11 подборов), Конли (18), Холидэй (10), Рэбб (8), Брэдли (4) - старт;Майлз (3), Кабокло (4), Парсонс (4), Ноа (16 + 7 подборов), Райт (15 + 7 подборов)

«Шарлотт Хорнетс» - «Бруклин Нетс» 115:117 (20-34, 30-29, 34-27, 31-27)

«Шарлотт Хорнетс»: Уокер (32), Батюм (14), Зеллер (13 + 11 подборов + 6 фолов), Уильямс (11 + 8 подборов), Бриджес (4) - старт; Кидд-Гилкрист (9), Бийомбо (6), Паркер (21), Лэмб (4), Монк (1)

«Бруклин Нетс» : Расселл (40 + 7 передач), Харрис (19), Аллен (11 + 11 подборов), Грэм (7), Леверт (6) - старт; Дэвис (7 + 10 подборов), Куруч (4), Кэрролл (10), Напьер (10), Крэбб (3)

«Атланта Хоукс» - «Финикс Санз» 120:112 (33-33, 30-26, 23-28, 34-25)

«Атланта Хоукс»: Бэйзмор (23), Янг (23 + 8 передач), Принс (21 + 8 подборов), Коллинс (19 + 14 подборов), Дедмон (18 + 8 подборов + 6 блокшотов) - старт; Спеллман (9), Картер (0), Бембри (5), Лень (0), Адамс (0), Андерсон (2)

«Финикс Санз»: Джонсон (29), Букер (26 + 7 подборов + 8 передач), Эйтон (14 + 12 подборов), Убре (14 + 6 фолов), Джексон (6) - старт; Бендер (4), Холмс (4), Бриджес (6), Мелтон (4), Дэниелс (5)

«Майами Хит» - «Детройт Пистонс» 96:119 (29-20, 17-34, 30-30, 20-35)

«Майами Хит»: Ричардсон (22), Уэйтерс (17), Уайтсайд (13 + 15 подборов), Олиник (9), Макгрудер (0) - старт; Андерсон (3), Терри (1), Робинсон (4), Джонс мл. (4), Адебайо (4), Драгич (4), Уэйд (15)

«Детройт Пистонс»: Гриффин (20), Джексон (13), Драммонд (12 + 14 подборов + 4 блокшотов), Эллингтон (6), Браун (2) - старт; Мэйкер (6), Луэр (0), Пачулия (4), Смит (22 + 9 передач), Гэллоуэй (17), Робинсон-мл. (0), Томас (0), Кеннард (17)

«Оклахома Тандер» - «Сакраменто Кингз» 116:119 (24-31, 25-32, 34-31, 33-25)

«Оклахома Тандер»: Уэстбрук (41 + 10 подборов - 7 потерь), Джордж (14 + 13 подборов), Адамс (11 + 9 подборов), Фергюсон (10), Грант (8 + 8 подборов) - старт; Ноэл (6 + 8 подборов), Моррис (10 + 8 подборов), Надер (2), Фелтон (0), Шредер (14), Бертон (0)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (34), Фокс (19 + 9 передач), Богданович (15), Коули-Стайн (10 + 11 подборов), Барнс (7) - старт; Бэгли (19 + 10 подборов), Джайлс (7 + 9 подборов), Феррелл (4), Беркс (4)

«Чикаго Буллз» - «Бостон Селтикс» 126:116 (28-33, 36-18, 30-30, 32-35)

«Чикаго Буллз» : ЛаВин (42 - 5 потерь), Маркканен (35 + 15 подборов), Лопес (17), Данн (4), Портер (0) - старт; Фелисио (6 + 7 подборов), Харрисон (2), Арчидьяконо (8), Луваву-Кабарро (3), Селден (9)

«Бостон Селтикс»: Ирвинг (37 + 10 передач), Хорфорд (19), Моррис (12), Тейтум (12), Смарт (6) - старт; Тайс(8), Хэйворд (5), Розир (3), Браун (14)

«Голден Стэйт Уорриорз» - «Хьюстон Рокетс» 112:118 (20-35, 34-26, 32-31, 26-26)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрэнт (29), Карри (25 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (20), Казинс (13 + 14 подборов + 4 блокшотов - 6 потерь), Грин (4) - старт; Жеребко (3), Белл (6), Луни (2), Ливингстон(2), Кук (0), Игудала (8)

«Хьюстон Рокетс»: Гордон (25), Пол (23 + 17 передач - 5 потерь), Фарид (20 + 10 подборов), Такер (18 + 10 подборов + 4 перехватов), Капела (8 + 15 подборов) - старт; Нене (8), Риверс (6), Грин (10)

«Милуоки Бакс» - «Миненесота Тимбервулвз» 140:128 (35-32, 34-38, 38-39, 33-19)

«Милуоки Бакс»: Миддлтон (28 + 7 подборов), Адетокумбо (27 + 10 подборов + 7 передач), Лопес (19 + 7 подборов + 4 блокшотов), Брогдон (16), Бледсоу (16 + 7 передач) - старт; Миротич (17), Ильясова(13 + 7 подборов), Хилл (0), Браун (4), Коннотон (0), Снелл (0)

«Миненесота Тимбервулвз»: Гибсон (20), Уиггинс (18 + 9 подборов), Окоги (14), Шарич (7 + 8 подборов), Тиг (2) - старт; Толливер (17), Бэйтс-Диоп (8), Денг (10), Джонс (9 + 9 передач + 4 перехватов), Роуз (23)

«Юта Джаз» - «Даллас Маверикс» 125:109 (31-25, 30-33, 25-20, 39-31)

«Юта Джазз» : Рубио (25), Митчелл (25 + 8 подборов), Инглс (18), Гобер (15 + 12 подборов), Фэйворс (6 + 11 подборов) - старт; Краудер (22), Сефолоша (5), О'Нил (2), Нето (0), Корвер (7)

«Даллас Маверикс»: Хардуэй-младший (21), Новицки (15), Брансон (13), Финни-Смит (9), Межри (1) - старт;Пауэлл (12), Джексон (13), Берк (20 + 7 подборов), Харрис (0), Ли (2), Брокхофф (3)