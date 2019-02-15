Фигуристка Архипова стала бронзовым призером зимнего юношеского олимпийского фестиваля
11:41, 15 февраля 2019Другое
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На счету сборной Украины в Сараево уже две награды.
Архипова завоевала бронзовую награду ЕЮОФ-2019 / noc-ukr.org
15-летняя фигуристка Анастасия Архипова принесла вторую медаль сборной Украины на ХІ зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который продолжается в Сараево и Восточном Сараево.
По итогам короткой и произвольной программ она финишировала третьей с общей суммой баллов 161,73, уступив лишь соперницам из России и Италии.
Накануне, после исполнения короткой программы Настя занимала также третью строчку (58,58 баллов).
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку и ее наставницу Марину Амирханову с прекрасным достижением, пожелав, чтобы этот успех стал хорошей основой для дальнейших свершений и побед.
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