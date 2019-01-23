Свитолина сохранит свою позицию в рейтинге WTA после вылета с Australian Open

Как и год назад, Элина в Мельбурне добралась до четвертьфинала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина останется на 7-м месте рейтинга WTA после завершения первого в году турнира Большого Шлема Australian Open.

Об этом сообщает Sportarena.

Напомним, Элина дошла до четвертьфинала Australian Open, где проиграла Наоми Осаке из Японии со счетом 4:6, 1:6. Такой же результат - четвертьфинал - Свитолина показала в Мельбурне и в прошлом году. Таким образом, Элина защитила свои очки в рейтинге.

Читайте такжеСвитолина о поражении в четвертьфинале: с начала Australian Open у меня болело то одно, то другое (фотогалерея)

Обидчица Свитолиной Осака согласно неофициальному подсчету поднялась на первое место рейтинга - у нее 5810 баллов. Второй идет чешка Петра Квитова, а замыкает тройку экс-первая ракетка мира Симона Халеп, которая на Australian Open потеряла 1060 баллов рейтинга.

Без изменений и позиция второй лучшей теннисистки Украины – Леси Цуренко, проигравшей во втором раунде Australian Open. Она по-прежнему располагается на 24-й строчке рейтинга.

Даяна Ястремская, уступившая в Австралии Серене Уильямс в третьем раунде, идет 48-й, а Катерина Козлова, прекратившая выступления в первом раунде, – 95-я.