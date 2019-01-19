Запорожье вырвал победу у Политехника, Днепр одолел Николаев в баскетбольной Суперлиге

"Запорожье" и "Днепр" делят 2-ю и 3-ю строчки турнирной таблицы.

В субботу в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись два матча, в которых победы одержали "Днепр" и "Запорожье".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Днепряне на выезде во второй раз в нынешнем сезоне справились с "Николаевом". Отрыв в девять очков днепряне обеспечили себе еще после первой четверти, отдав хозяевам только заключительный период.

В свою очередь, "Запорожье" на своей площадке продлило серию поражений "Политехника", растянувшуюся уже на пять матчей Суперлиги. Команды вели упорную борьбу за преимущество, обменялись выигранными четвертями, но хозяева оказались на 3 очка сильнее.

Имея по 31 очку, "Запорожье" и "Днепр" делят 2-ю и 3-ю строчки турнирной таблицы чемпионата Украины. На одно очко их опережает "Химик", которому завтра предстоит дома сыграть с "Киев-Баскетом".

"Николаев" и "Политехник" также соседствуют в Суперлиге, занимая 5-ю и 6-ю позиции соответственно.

Николаев — Днепр 73:80 (15:24, 17:17, 18:19, 23:20)

Николаев: Попов (15), Зотов (11), Кейт Садо (9 + 9 подборов), Давидюк (9)

Днепр: Мишула (25), Тимофеенко (12 + 12 подборов + 5 передач), Закурдаев (10)

Запорожье — Политехник 84:81 (18:20, 17:14, 24:24, 25:23)

Запорожье: Трент (30 + 7 подборов + 8 передач), Киндал (13 + 9 подборов), Холтон Дж. (11)

Политехник: Грэм (29 + 16 подборов), Джаван (15 + 7 передач), Козлов (11 + 5 передач)