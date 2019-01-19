Миннесота уступила Сан-Антонио, Клипперс проиграли Голден Стэйт в НБА

"Детройт" победил "Майами".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

"Детройт" вырвал победу в игре с "Майами". Самым результативным игроком в матче стал Блейк Гриффин, набравший 32 очка и 11 подборов. Также "Юта" одолела "Кливленд", а "Голден Стэйт" одержал победу на выезде над "Клипперс".

Орландо – Бруклин 115:117 (32:25, 35:29, 28:32, 20:31)

Орландо: Гордон (23), Огастин (17), Фурнье (16 + 8 подборов), Вучевич (16 + 17 подборов + 6 передач), Айзек (9) – старт; Росс (13), Бамба (9), Бриско (6), Айванду (6).

Бруклин: Расселл (40 + 7 передач), Харрис (11), Грэм (6), Аллен (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Куруц (2) – старт; Динуидди (20), Напьер (12), Кэрролл (10), Дэвис (8 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (2).

Детройт – Майами 98:93 (30:17, 23:22, 12:30, 33:24)

Детройт: Гриффин (32 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Буллок (19), Джексон (9), Браун (2), Драммонд (0) – старт; Кеннард (22), Джонсон (12), Пачулия (2 + 9 подборов), Смит (0), Кальдерон (0), Гэллоуэй (0).

Майами: Джонсон (16), Уинслоу (15 + 9 подборов), Макгрудер (11), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Дж. Джонсон (7) – старт; Уэйд (20 + 8 передач + 5 потерь), Адебайо (9), Олиник (3), Уэйтерс (2), Джонс (2), Эллингтон (0).

Бостон – Мемфис 122:116 (35:24, 23:38, 38:29, 26:25)

Бостон: Ирвинг (38 + 7 подборов + 11 передач), Смарт (20), Хорфорд (18), М-с Моррис (8), Тейтум (2) – старт; Браун (12), Розир (10), Хэйворд (8), Бэйнс (6 + 12 подборов), Ябуселе (0), Тайс (0).

Мемфис: Конли (26), Джексон (23), Холидэй (14), Темпл (8), Марк Газоль (4 + 11 подборов + 12 передач) – старт; Мэк (15 + 7 передач), Каспи (12), Грин (12), Ноа (2), Картер (0).

Миннесота – Сан-Антонио 113:116 (31:28, 27:30, 32:30, 23:28)

Миннесота: Таунс (23), Уиггинс (17), Тиг (15 + 6 передач), Гибсон (14 + 11 подборов), Окоги (10) – старт; Роуз (23 + 6 передач), Дженг (5), Бэйлесс (2), Шарич (2 + 7 подборов), Толливер (2).

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 9 подборов), Гэй (22 + 5 потерь), Уайт (15), Форбс (10), Пау Газоль (3) – старт; Белинелли (19), Бертанс (11), Каннингем (4), Пелтль (4), Миллс (3 + 8 передач).

Юта – Кливленд 115:99 (29:20, 32:17, 32:23, 22:39)

Юта: Митчелл (24), Гобер (19 + 15 подборов), О'Нил (16 + 11 подборов), Фэйворс (12 + 10 подборов), Инглс (9 + 8 передач) – старт; Краудер (11), Ньянг (8), Аллен (7), Корвер (7), Кавано (2), Митру-Лонг (0), Удох (0).

Кливленд: Секстон (15 + 6 потерь), Жижич (15 + 10 подборов), Осман (7), Беркс (6), Худ (4) – старт; Пэйн (14), Кларксон (13), Блоссомгейм (11), Деллаведова (10), Фрай (4).

Клипперс – Голден Стэйт 94:112 (25:28, 26:24, 21:29, 22:31)

Клипперс: Харрис (28 + 9 подборов), Гилджес-Александер (24), Брэдли (6), Гортат (6), Галлинари (1) – старт; Мотли (7), Скотт (5), Беверли (4 + 7 подборов), Уоллес (4), Робинсон (4), Харрелл (4 + 9 подборов), Торнвелл (1), Марьянович (0).

Голден Стэйт: Карри (28), Дюрэнт (24 + 7 подборов + 5 потерь), Казинс (14), Томпсон (12), Грин (7 + 8 подборов + 9 передач) – старт; Игудала (7), Белл (6), Кук (5), Луни (5), Ливингстон (2), Маккинни (2), Жеребко (0).

Портленд – Новый Орлеан 128:112 (32:29, 42:29, 30:28, 24:26)

Портленд: Лиллард (24 + 8 передач), Макколлум (20), Амину (15 + 8 подборов), Нуркич (15 + 12 подборов), Харклесс (12) – старт; Лэйман (20), Коллинз (8), Тернер (7 + 11 подборов), Ленард (5), Сет Карри (2), Саймонс (0), Трент (0).

Новый Орлеан: Дэвис (27 + 7 подборов), Холидэй (20 + 6 передач), Рэндл (19 + 9 подборов), Мур (17), Пэйтон (4) – старт; Миротич (13), Фрэйзер (5), Миллер (5), Джексон (2), Окафор (0 + 8 подборов).