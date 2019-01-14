Торонто победил Вашингтон, команды украинских легионеров Лейкерс и Атланта проиграли в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА.

О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец Святослав Михайлюк оказался в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на игру против «Кливленда». Его команда на своем паркете уступила со счетом 95:101, а Михайлюк отыграл 5 минут, успев набрать 3 очка, а также сделать 1 подбор и 1 результативную передачу. Лучшим у хозяев оказался Брэндон Ингрэм, набравший 22 очка. «Лос-Анджелес» в Западной конференции занимает 8-е место.

Команда еще одного украинца Алексея Леня - «Атланта Хоукс» - на домашней площадке уступила «Милуоки Бакс» со счетом 114:133. Лень провел на паркете 17 минут. За это время он набрал 12 очков, а также сделал 8 подборов. Однако занести себе в актив эту игру украинец вряд ли сможет: коэффициент полезности по итогам встречи у него составил -16.

«Даллас» - «Голден Стэйт» - 114:119 (29:25, 25:37, 34:30, 26:27)

«Даллас»: Дончич - 26, Барнс - 22, Джордан - 13, Брансон - 12, Харрис - 9, Пауэлл - 8, Мэттьюз - 8, Финни-Смит - 7, Клебер - 6, Новицки - 3.

«Голден Стэйт»: Карри - 48, Дюрант - 28, Томпсон - 16, Маккинни - 10, Игуодала - 6, Грин - 4, Йеребко - 3, Луни - 2, Ливингстон - 2.

«Нью-Йорк» - «Филадельфия» - 105:108 (24:36, 26:30, 32:17, 23:25)

«Нью-Йорк» : Нокс - 31, Корнет - 23, Мудиэй - 19, Хезонья - 9, Нтиликина - 8, Дотсон - 8, Томас - 4, Вонле - 3.

«Филадельфия»: Эмбиид - 26, Редик - 22, Симмонс - 20, Батлер - 16, Чендлер - 7, Макконнел - 6, Мускала - 6, Шамет - 5.

«Вашингтон» - «Торонто» - 138:140 ОТ (21:36, 29:25, 34:37, 40:26, 14:16)

«Вашингтон»: Бил - 43, Портер - 27, Ариза - 23, Брайант - 18, Грин - 12, Браун - 7, Маинми - 4, Саторански - 4.

«Торонто»: Леонард - 41, Сиакам - 24, Райт - 17, Грин - 16, Лоури - 12, Ибака - 10, Пауэлл - 9, Ануноби - 7, Монро - 4, Маккоу, Лойд, Ричардсон, Ванвлит

«Атланта» — «Милуоки» — 114:133 (32:35, 23:29, 29:31, 30:38)

«Атланта»: Янг (26 + 10 подборов), Бэмбри (18), Коллинс (13 + 11 подборов), Спеллман (13), Лэнь (12 + 8 подборов), Хертер (11).

«Милуоки»: Яннис (33), Бледсо (24 + 10 передач), Миддлстон (17 + 11 подборов), Брогдон (14), Хилл (11).

«Орландо» - «Хьюстон» - 116:109 (18:26, 34:33, 34:29, 30:21)

«Орландо»: Гордон - 22, Вучевич - 22, Фурнье - 19, Росс - 17, Огастин - 9, Ивунду - 8, Айзек - 7, Берч - 7, Бриско - 5.

«Хьюстон»: Харден - 38, Риверс - 25, Капела - 17, Хаус - 14, Такер - 8, Грин - 3, Крисс - 2, Эннис - 2.

«Денвер» - «Портленд» - 116:113 (34:32, 24:28, 35:28, 23:25)

«Денвер»: Йокич - 40, Маррей - 24, Бисли - 13, Миллсэп - 11, Моррис - 10, Пламли - 8, Бартон - 7, Крэйг - 3.

«Портленд»: Лиллард - 26, Макколлум - 18, Тёрнер - 13, Лейман - 13, Нуркич - 12, Амину - 9, Коллинс - 8, Леонард - 7, Карри - 4, Стаускас - 3.

«ЛА Лейкерс» - «Кливленд» - 95:101 (24:32, 22:19, 19:24, 30:26)

«ЛА Лейкерс»: Кузма - 29, Ингрэм - 22, Болл - 13, Харт - 9, Бизли - 8, Зубац - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Михайлюк - 3, Макги - 2.

«Кливленд»: Осман - 20, Худ - 18, Секстон - 17, Бёркс - 17, Томпсон - 15, Кларксон - 9, Деллаведова - 3, Блоссомгейм - 2.