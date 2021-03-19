Шотландия потеснила Украину благодаря провалам "Динамо" и "Шахтера".

В Украины теперь не будет прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов начиная с сезона 2022/23.

Произошло это после того, как обе украинские команды вылетели из Лиги Европы. "Шахтер" во второй раз проиграл итальянской "Роме" (1:2), а "Динамо" капитулировало перед испанским "Вильярреалом" (0:2).

Таким образом, в таблице коэффициентов УЕФА Украина позволила Шотландии обойти себя и занять стратегически важное 11-е место. Это означает, что чемпиону Украины 2021/22 предстоит пройти сито квалификации в Лигу чемпионов осенью 2022 года.

Шотландский "Рейнджерс" дома тоже проиграл чешской "Славии" и выбыл из Лиги Европы, "Динамо" и "Шахтер" так же не набрали ни одного очка. Одна победа или синхронные две ничьи украинских команд могли бы вывести Украину на 11-ю позицию - тем обиднее, ведь отставание было минимальным. Не хватило лишь 0.275 балла.

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11-я в рейтинге страна, то есть "Шотландия", делегирует одну команду напрямую в групповой раунд ЛЧ, при условии если место для победителя предыдущей ЛЧ выйдет вакантным. Вероятность этого, как показывает практика прошлых лет, очень высока. А вот 12-е место, на которое подвинулась Украина, не будет иметь прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Сеяных и несеяных не будет, а команды из одной страны смогут встретиться друг с другом.

Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Будрин Артем