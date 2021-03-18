Киевляне проиграли испанскому клубу и во втором матче, не создав ничего опасного.

Киевское "Динамо" 18 марта провело ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Команда Мирчи Луческу проиграла во второй раз и покинула турнир.

Хозяева с первых минут забрали мяч себе и уже на 13-й минуте вышли вперед - Жерар Морено головой замкнул подачу от правого края штрафной. В дальнейшем "Вильярреал" продолжил контролировать ситуацию на поле и до перерыва отличился еще раз - хозяева моментально наказали "Динамо" за ошибку Виталия Миколенко. Дубль оформил Морено.

Свой первый удар по воротам в матче "Динамо" нанесло только на 57-й минуте, а второй - на 82-й. Создать хотя бы что-то по-настоящему опасное за весь матч киевлянам так и не удалось. "Вильярреал" спокойно довел игру до победы.

"Вильярреал" - "Динамо" - 2:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Морено, 13, 36

"Вильярреал": Асенхо, Педраса, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Гаспар, 63), Капу, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Чуквуэзе (Баена, 71), Бакка (Пино, 63), Морено (Раба, 79)

"Динамо": Бущан, Миколенко (Сидклей, 84), Сирота (Попов, 84), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65), Буяльский, де Пена, Цыганков (Супряга, 46), Родригес (Леднев, 65)

Предупреждения: Тригерос, Парехо

"Вильярреал" - "Динамо": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Жерар Морено (оценка - 8,2).

"Динамо" в пятый раз в истории играло в 1/8 финала Лиги Европы. В третий раз из пяти и в третий раз подряд киевляне не смогли преодолеть эту стадию.

В 15 матчах еврокубков в Испании "Динамо" проиграло в девятый раз при пяти ничьих и одной победе (над "Барселоной" - 4:0).

Украина осталась без представителей в еврокубках. Лигу Европы также покинул донецкий "Шахтер".

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Автор: Антон Дударь