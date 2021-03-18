Чуда не случилось и евровесна для донецкой команды завершилась.

Донецкий "Шахтер" во втором матче 1/8 Лиги Европы принимал дома итальянскую "Рому".

В первом тайме оба коллектива играли осторожно и как следствие ушли на перерыв без забитых голов. Однако сразу в дебюте второго тайма, римляне усилиями Борхи Майораля забили гол и обрекли "Шахтер" забивать минимум 5 мячей для выхода в следующую стадию.

На 59-й минуте "горняки" забили свой первый мяч. Алан Патрик навесил в штрафную, а Жуниор Мораес переправил мяч в сетку ворот. Однако, радость "Шахтера" не была продолжительной, поскольку Майораль оформил дубль, расстреляв ворота Трубина на 71-й минуте.

За 10 минут до конца встречи арбитр не поставил пенальти, хотя Николая Матвиенко грубо сбили в чужой штрафной площадке.

Лиги Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

"Шахтер" - "Рома" - 1:2

Голы: Майораль, 48, 71 - Мораес, 59

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбулла, Ибанез (Манчини, 46), Спинаццола, К. Перес, Диавара (Пеллегрини, 59), Вильяр, Карсдорп (Перес, 59), Педро (Эль-Шаарави, 75), Майораль

"Шахтер": Трубин, Кривцов, Матвиенко, Витао, Додо (Болбат, 82), Майкон, Патрик (Коноплянка, 60), Соломон (Судаков, 77), Антонио, Тете (Марлос, 60), Мораес (Дентиньо, 77)

Шахтер - Рома: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан нападающий "Ромы" Борха Майораль. Его итоговый балл - 8,5.

Результаты жеребьевки 1/4 финала "Рома" узнает 19 марта в 14:00 по киевскому времени.

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 28 случаях проходила дальше.

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Автор: Будрин Артем