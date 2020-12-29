Футболисты и тренеры чемпионата Украины выбрали лучшего игрока 2020 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в 2020 году.

Цыганков назван лучшим по итогам опроса тренеров и футболистов из всех команд УПЛ, который провела "Команда №1".

В рамках референдума опрашивались по 15 футболистов и главный тренер каждого клуба УПЛ. Каждый из них называл свою тройку лучших.

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По итогам опроса Цыганков набрал 197 очков (29% от максимального числа). На первое место игрока "Динамо" поставили 39 человек, на второе - 28, на третье - 24.

Второе место по итогам голосования занял прошлогодний победитель - полузащитник "Шахтера" Тайсон (112 очков), а третье - нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди (91).

УПЛ: итоги осенней части сезона

УПЛ ушла на перерыв 13 декабря - в этот день были сыграны последние матчи 13-го тура.

После первого круга в таблице лидирует "Динамо", которое опережает "Шахтер". В зоне вылета идет "Днепр-1".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2020 года.

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Автор: Антон Дударь