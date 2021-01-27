УПЛ опубликовала календарь трех туров / upl.ua

Украинская Премьер-лига утвердила время начала матчей 14, 15 и 16 туров.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, чемпионат Украины возобновится 13 февраля.

14-й тур

Суббота, 13 февраля

14.00. "Минай" - "Львов"

14.00. "Заря"- "Десна"

17.00. "Колос" - "Шахтер"

17.00. "Динамо" - "Олимпик"

Воскресенье, 14 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Александрия"

17.00. "Рух" - "Ворскла"

17.00. "Днепр-1" - "Ингулец"

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15-й тур

Пятница, 19 февраля

19.00. "Олимпик" - "Днепр-1"

Суббота, 20 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Заря"

17.00. "Александрия" - "Минай"

19.30. "Львов" - "Колос"

Воскресенье, 21 февраля

14.00. "Ингулец" - "Ворскла"

17.00. "Шахтер" - "Рух"

19.30. "Десна" - "Динамо"

16-й тур

Пятница, 26 февраля

19.00. "Десна" - "Ингулец"

Суббота, 27 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"

17.00. "Ворскла" - "Александрия"

19.30. "Колос" - "Рух"

Воскресенье, 28 февраля

14.00. "Минай" - "Олимпик"

17.00. "Шахтер" - "Заря"

19.30. "Львов" - "Динамо"

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Автор: Антон Дударь