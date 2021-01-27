Украинская Премьер-лига утвердила время начала матчей 14, 15 и 16 туров.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, чемпионат Украины возобновится 13 февраля.
14-й тур
Суббота, 13 февраля
14.00. "Минай" - "Львов"
14.00. "Заря"- "Десна"
17.00. "Колос" - "Шахтер"
17.00. "Динамо" - "Олимпик"
Воскресенье, 14 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Александрия"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
17.00. "Днепр-1" - "Ингулец"
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15-й тур
Пятница, 19 февраля
19.00. "Олимпик" - "Днепр-1"
Суббота, 20 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Заря"
17.00. "Александрия" - "Минай"
19.30. "Львов" - "Колос"
Воскресенье, 21 февраля
14.00. "Ингулец" - "Ворскла"
17.00. "Шахтер" - "Рух"
19.30. "Десна" - "Динамо"
16-й тур
Пятница, 26 февраля
19.00. "Десна" - "Ингулец"
Суббота, 27 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"
17.00. "Ворскла" - "Александрия"
19.30. "Колос" - "Рух"
Воскресенье, 28 февраля
14.00. "Минай" - "Олимпик"
17.00. "Шахтер" - "Заря"
19.30. "Львов" - "Динамо"
УПЛ: итоги осенней части сезона
- УПЛ ушла на перерыв 13 декабря - в этот день были сыграны последние матчи 13-го тура.
- После первого круга в таблице лидирует "Динамо", которое опережает "Шахтер" на 1 очко. В зоне вылета идет "Днепр-1".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.
УПЛ назвала лучшего тренера по итогам 2020 года, а также лучшего игрока прошлого года.
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