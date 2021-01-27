УПЛ: опубликован календарь первых туров после возобновления сезона

Чемпионат Украины возобновится 13 февраля - в этот день свои матчи проведут "Динамо" и "Шахтер".

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