Тарас Михалик раскрыл свое видение понятия любви к родине.

Бывший футболист сборной Украины Тарас Михалик рассказал о своем отношении к патриотизму и его проявлениям.

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Экс-футболист дал интервью порталу dynamo.kiev.ua.

"Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не означает, что все депутаты патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет (гимн - прим.) - это дело каждого. Может кто-то стесняется, другой в ту минуту переживает какие-то свои волнительные моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.

Поначалу я тоже не пел. Даже не знаю почему. То ли боялся, или просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов - поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою. И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. "Так, теперь будешь петь. Дай мне слово", - говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь", - сказал Михалик.

Бывший игрок киевского "Динамо" отметил, что есть примеры людей, которые тихо делают для страны больше, чем те, кто об этом громко заявляет:

"Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится".

Карьера Тараса Михалика: главное

За сборную Украины Михалик провел 32 матча.

На клубном уровне футболист выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье", киевское "Динамо", московский "Локомотив" и "Волынь".

Михалик дважды становился чемпионом Украины (2007, 2009) и один раз - чемпионом России (2018). Игрок завершил карьеру летом текущего года.

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Автор: Данил Слесь