Шахтеру вручили кубок и медали за победу в чемпионате Украины (фото)
Донецкий "Шахтер" получил кубок и медали за победу в Украинской Премьер-лиге 2019-2020.
Церемония награждения состоялась на НСК "Олимпийский" после матча против "Зари".
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Руководство, тренерский штаб и футболисты вышли на поле через коридор, организованный менеджментом и сотрудниками клуба. Золотые медали "горнякам" вручили президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
После этого капитан "Шахтера" Андрей Пятов поднял над головой чемпионский кубок.
Отметим, что болельщики "Шахтера" могли следить за награждением благодаря трансляции в Zoom - экраны были установлены возле поля.
По видеосвязи с чемпионством команду поздравил экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.
Официальный сайт "Шахтера" опубликовал яркие фото с церемонии награждения.
Напомним, "горняки" стали чемпионами за пять туров до финиша чемпионата.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сумел выиграть золотые медали быстрее всех в истории чемпионата Украины.
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