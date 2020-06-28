Шахтеру вручили кубок и медали за победу в чемпионате Украины (фото)

На "Олимпийском" состоялась церемония награждения чемпионов Украины.

Донецкий "Шахтер" получил кубок и медали за победу в Украинской Премьер-лиге 2019-2020.

Церемония награждения состоялась на НСК "Олимпийский" после матча против "Зари".

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Руководство, тренерский штаб и футболисты вышли на поле через коридор, организованный менеджментом и сотрудниками клуба. Золотые медали "горнякам" вручили президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

После этого капитан "Шахтера" Андрей Пятов поднял над головой чемпионский кубок.

Отметим, что болельщики "Шахтера" могли следить за награждением благодаря трансляции в Zoom - экраны были установлены возле поля.

По видеосвязи с чемпионством команду поздравил экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Официальный сайт "Шахтера" опубликовал яркие фото с церемонии награждения.

Напомним, "горняки" стали чемпионами за пять туров до финиша чемпионата.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сумел выиграть золотые медали быстрее всех в истории чемпионата Украины.

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