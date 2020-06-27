Трансляция в Zoom: фанаты посмотрели матч Шахтера через установленные у поля экраны (фото)
22:43, 27 июня 2020Футбол
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Донецкий клуб предоставил болельщикам возможность виртуально посетить игру.
фото ФК Шахтер
Матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Зарей", который проходил на "Олимпийском" в Киеве, виртуально посетило около пяти тысяч фанатов.
Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".
Донецкий клуб организовал для фанатов возможность "попасть" на стадион при помощи трансляции в Zoom. Экраны были установлены вокруг поля. Футболисты также могли видеть фанатов, многие из которых надели футболки "Шахтера".
Напомним, матч завершился вничью - 0:0.
фото ФК Шахтер
фото ФК Шахтер
фото ФК Шахтер
УНИАН ранее также сообщал о том, что фанаты "Зари" арендовали автокран, чтобы посмотреть матч команды.
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