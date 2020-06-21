Впервые в истории: Шахтер установил чемпионский рекорд в УПЛ

"Шахтер" завоевал чемпионский титул с рекордом.

Чемпион Украины по футболу впервые в истории определился за пять туров до финиша турнира.

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Уникальное достижение установил донецкий "Шахтер", который в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:3) и досрочно завоевал золотые медали.

Ранее "Шахтер" и "Динамо" выигрывали чемпионат максимум за четыре тура до финиша. "Горнякам" это удавалось в 2017 году, а "Динамо" - в 2000-м.

Напомним, за пять туров до финиша "Шахтер" оторвался от "Динамо" на 19 очков. У киевлян еще есть матч в запасе, но они уже потеряли шансы догнать конкурента.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в тринадцатый раз в истории.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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