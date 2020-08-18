Шахтер стал рекордсменом Украины в клубном рейтинге УЕФА

Донецкий клуб по итогам выступления в сезоне 2019-2020 поднялся на 12-е место.

Чемпион Украины "Шахтер" по итогам своего выступления в еврокубках в сезоне 2019-2020 поднялся на 12-е место в клубном рейтинге УЕФА.

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Обновленный рейтинг опубликован на портале kassiesa.net.

Подняться на двенадцатое место "Шахтеру" удалось за счет участия в полуфинале Лиги Европы, которое принесло "горнякам" 1 балл. Таким образом, в таблице они обошли "Боруссию" Дортмунд и "Тоттенхэм".

Двенадцатое место в клубном рейтинге УЕФА - рекордная позиция для украинских клубов с сезона 1998/99, когда таблицу начали вести в этом формате. Ранее лучшим результатом была 13-я позиция "Шахтера".

Отметим, что в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21 "Шахтер" будет сеяным со второй корзины.

Киевское "Динамо" в текущем клубном рейтинге УЕФА занимает 26-е место.

Клубный рейтинг УЕФА

Лига Европы: путь "Шахтера" подошел к концу

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Автор: Антон Дударь