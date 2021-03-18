Донецкий клуб верит, что сможет сделать безумный камбэк.

Донецкий "Шахтер" готовится ко второму матчу с итальянской "Ромой". В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "горняки" проиграли в Риме на "Стадио Олимпико" со счетом 3:0.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Рома.

Шахтер - Рома: где смотреть матч

Начало встречи - в 20.00.

"Шахтер"

Последний месяц для "Шахтера" прошел в основном под минорные ноты. Команда Луиша Каштру уступила на последних секундах "Заре" в УПЛ, а затем вылетела из Кубка Украины от "Агробизнеса". Правда, в последнем туре УПЛ "горняки" разбили крепкий коллектив - черниговскую "Десну".

Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0).

Да, отыграть фору в 3 мяча - задача со звездочкой. Согласно статистике, "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков потом вылетал с турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

Однако "Шахтер" был и остается опытным еврокубковым бойцом. "Горняки" в 2009 году побеждали в этом соревновании. А в сезоне 2015/16 и 2019/20 доходили до стадии полуфинала Лиги Европы. "Рома" - прекрасно организованная команда, но игроки донецкого клуба обещают приложить все усилия и сделать все ради успеха. В частности, 21-летняя бразильская звезда Тете сказал, что ошибки проанализированы и теперь "Шахтер" подойдет к ответному матчу сильнее.

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"Рома"

Итальянский клуб в 1/16 финала Лиги Европы выбил из борьбы португальскую "Брагу" (2:0 и 3:1).

Читайте такжеБыстрые "волки" и мобильная "желтая субмарина": кто стал соперником украинских клубов в Лиге ЕвропыВ этом сезоне в матчах на выезде "Рома" проигрывала аж 6 раз. В основном довольно сильным соперникам. Последний матч в Серии А римляне проиграли "Парме" - 0:2.

"Рома" находится на шестом месте в своем национальном чемпионате и отстает на 2 очка от зоны Лиги чемпионов.

Согласно статистике, "Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

История противостояний

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Когда мы проигрываем, все всё знают. Когда побеждаем - знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам".

"Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир может быть против меня, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. Я считаю, что мы должны говорить то, что думаем", - философски заметил португалец. "Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все изменить? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем - поздравлю "Рому". Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим", - сохраняет оптимистический настрой Каштру.

Паулу Фонсека, наставник "Ромы":

"Прежде всего, завтра матч не Фонсеки против Каштру, а матч наших команд. Да, мы с ним в дружеских отношениях, мы общались после матча в Риме. Я переживаю за него всегда, но завтра на протяжении 90 минут мы будем соперниками, и ни о какой дружбе не может быть и речи".

"Мы приложим все усилия для того, чтобы забить и максимально усложнить соперникам жизнь", - резюмировал португальский специалист.

Кто не сыграет?

В лазарете у "горняков" находятся лидер команды Тарас Степаненко, а также Хочолава Давид, Сиприану и Фернанду. Под вопросом находится участие в матче Исмаили. "Волкам" не помогут травмированные Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян и Крис Смоллинг. Также в лазарете продолжает лечение ключевой игрок опорной зоны римлян - Жордан Верету.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Витао, Маркос Антонио, Марлос, Патрик, Тайсон, Тете, Мораес

"Рома": Лопес, Ибанез, Манчини, Кристанте, Спинаццола, Карсдорп, Диавара, Пеллегрини, Педро, Джеко, Эль-Шаарави

Арбитр

Главным рефери матча назначен испанский судья Антонио Матео Лаос.

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Автор: Будрин Артем