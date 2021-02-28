"Горняки" уступили, пропустив после контратаки соперника.

В центральном матче 16-го тура УПЛ "Шахтер" в Киеве принимал "Зарю". Судьбу матча решил гол, забитый в компенсированное ко второму тайму время.

"Горняки" могли выйти вперед уже на 6-й минуте, но после дальнего удара Тайсона мяч попал в штангу. У "Зари" супермомент был в середине тайма - Виталий Вернидуб эффектно пробивал "скорпионом" после подачи углового, но "горняков" спас Анатолий Трубин.

Читайте также"У нас большие шансы на финал Лиги Европы": лидер Шахтера сделал амбициозное заявление (видео)В концовке матча "Заря" осталась в меньшинстве - арбитр Катерина Монзуль после просмотра видеоповтора показала красную карточку защитнику Жуниньо за фол на Жуниоре Мораесе.

На 90-й минуте "Шахтер" мог забить, но Исмаили не реализовал свой момент. И в итоге все обернулось для "горняков" поражением - "Заря" забила после контратаки. Аллахьяр Сайядманеш пробежал с мячом через все поле и отдал пас на Дмитрия Иванисеню, который замкнул прострел.

У "Шахтера" осталось 33 очка, "горняки" занимают второе место в таблице УПЛ, отставая на 1 пункт от "Динамо". "Заря" набрала 29 очков и поднялась на третью позицию.

"Шахтер" - "Заря" - 0:1

Гол: Иванисеня, 90+4

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон, Мораес

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13), Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш

Предупреждения: Алан Патрик - Назарина

Удаление: Жуниньо, 79

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь