Справились без травмированного лидера Тараса Степаненко, а вместо него капитаном был Сергей Кривцов.

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче против тель-авивского "Маккаби" оформил выход в 1/8 Лиги Европы.

Хозяева поля были достаточно активны на старте тайма, но в дальнейшем "Маккаби" полностью забрал себе инициативу вплоть до перерыва. Лишь грандиозные сейвы Анатолия Трубина оставили "горняков" в игре. Также на 40-й минуте в течение двух секунд мяч дважды попал в штанги ворот донецкого коллектива. К счастью для чемпионов Украины, шквал атак "Маккаби" не привел к взятию ворот в первом тайме.

Во втором тайме "Маккаби" позиционно наступал, а "Шахтер" ждал свой шанс на контратаках. После одной из таких удалось заработать право на пенальти, которое хладнокровно реализовал нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. После этого чемпион Израиля капитулировал.

"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:0 (3:0 по итогам двух встреч)

Гол: Мораес, 68 (пен.)

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Перец, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Пешич (Блэкман, 68), Хозез (Битон, 77).

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос (Тете, 46), Соломон (Антонио, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес (Фернандо, 78).

"Шахтер" - "Маккаби": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Маккаби".

"Шахтер" в седьмой раз в своей истории вышел в 1/8 Лиги Европы.

Капитаном был Сергей Кривцов, поскольку Тарас Степаненко накануне получил повреждение.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Жуниор Мораес (оценка - 7,6).

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 26 февраля.

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Автор: Будрин Артем