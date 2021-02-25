Донецкий "Шахтер" в домашнем матче против тель-авивского "Маккаби" оформил выход в 1/8 Лиги Европы.
Хозяева поля были достаточно активны на старте тайма, но в дальнейшем "Маккаби" полностью забрал себе инициативу вплоть до перерыва. Лишь грандиозные сейвы Анатолия Трубина оставили "горняков" в игре. Также на 40-й минуте в течение двух секунд мяч дважды попал в штанги ворот донецкого коллектива. К счастью для чемпионов Украины, шквал атак "Маккаби" не привел к взятию ворот в первом тайме.
Во втором тайме "Маккаби" позиционно наступал, а "Шахтер" ждал свой шанс на контратаках. После одной из таких удалось заработать право на пенальти, которое хладнокровно реализовал нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. После этого чемпион Израиля капитулировал.
"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:0 (3:0 по итогам двух встреч)
Гол: Мораес, 68 (пен.)
"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Перец, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Пешич (Блэкман, 68), Хозез (Битон, 77).
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос (Тете, 46), Соломон (Антонио, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес (Фернандо, 78).
"Шахтер" - "Маккаби": итоги матча
- УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Маккаби".
- "Шахтер" в седьмой раз в своей истории вышел в 1/8 Лиги Европы.
- Капитаном был Сергей Кривцов, поскольку Тарас Степаненко накануне получил повреждение.
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Жуниор Мораес (оценка - 7,6).
- Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 26 февраля.
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