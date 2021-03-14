"Горняки" продолжают погоню за киевским "Динамо".

"Шахтер" на "Олимпийском" в Киеве принимал "Десну" в рамках 18-го тура чемпионата Украины. "Горняки" одержали победу с крупным счетом.

Счет в матче был открыт в середине тайма - после просмотра видеоповтора арбитр назначил в ворота "Десны" пенальти, который реализовал Тете. Гости могли отыграться перед перерывом, но после удара Андрея Тотовицкого мяч попал в штангу.

Читайте также"Результат несправедлив": Каштру прокомментировал разгромное поражение Шахтера в РимеВо втором тайме "Шахтеру" удалось сделать счет разгромным. Манор Соломон сперва завершил красивую атаку после двух передач пяткой, а затем обыграл соперника и оформил дубль. Еще через три минуты дубль после сольного прохода оформил и Тете.

"Шахтер" набрал 39 очков и на 4 пункта отстает от "Динамо". У "Десны" в активе 30 очков и четвертая позиция.

"Шахтер" - "Десна" - 4:0

Голы: Тете, 34 (с пенальти), 80, Соломон, 74, 77

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон, Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71)

"Десна": Паст (Литовка, 88), Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой, Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк, Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46)

Предупреждения: Огиря 30, Имереков 34 - Матвиенко 40, Додо 67

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

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Автор: Антон Дударь