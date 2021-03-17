21-летний бразилец не теряет оптимизм в преддверии сложной игры.

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тете выразил свои мысли об ответном матче с итальянской "Ромой", который состоится в рамках 1/8 Лиги Европы 18 марта.

Об этом сообщает UOLEsporte.

"Понимаем, что это будет трудная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к поединку иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль. Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся по максимуму и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", - сделал амбициозное заявление Тете.

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Шахтер - Рома: перед матчем

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, травмировавшийся в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

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Автор: Будрин Артем