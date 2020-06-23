Шахтер хотел подписать ключевых футболистов Зари - СМИ

Оба игрока не захотели переходить в донецкий клуб.

"Шахтер" интересовался двумя футболистами луганской "Зари" - защитником Богданом Михайличенко и полузащитником Евгением Чеберко.

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Об этом сообщил ведущий YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Шахтер" интересовался Богданом Михайличенко, по моим данным, но игрок отказался вести переговоры, потому что не хотел переходить в команду, которая является историческим соперником своего родного клуба ("Динамо" - прим.).

"Шахтер" также интересовался Евгением Чеберко. Но он на тот момент уже полностью видел себя в Европе", - сказал журналист.

В нынешнем сезоне 23-летний Михайличенко провел за "Зарю" 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах. На счету 22-летнего Чеберко 30 поединков и 2 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" установил чемпионский рекорд в УПЛ.

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