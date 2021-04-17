Гранды украинского футбола проведут ключевой матч чемпионата.

17 апреля в рамках 22-го тура чемпионата Украины встретятся лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.30.

Перед этой игрой "Динамо" под руководством экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу лидирует в таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 7 очков. В то же время "горняки" на 7 очков опережают "Зарю", у которой есть матч в запасе.

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Главным арбитром всеукраинского дерби во второй раз подряд назначена Катерина Монзуль.

Чемпионат Украины, 22-й тур

Шахтер - Динамо

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Антон Дударь