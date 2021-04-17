17 апреля в рамках 22-го тура чемпионата Украины встретятся лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Начало встречи - в 19.30.
Перед этой игрой "Динамо" под руководством экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу лидирует в таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 7 очков. В то же время "горняки" на 7 очков опережают "Зарю", у которой есть матч в запасе.
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров
Главным арбитром всеукраинского дерби во второй раз подряд назначена Катерина Монзуль.
Чемпионат Украины, 22-й тур
Шахтер - Динамо
Онлайн-трансляция матча
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