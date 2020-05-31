Шахтер одержал комфортную победу над Динамо в Киеве

"Горняки" первыми пропустили, но ответили киевлянам тремя результативными ударами.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретились в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходил на НСК "Олимпийский" без болельщиков, а победу праздновала команда Луиша Каштру со счетом 3:1.

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Команды начали матч атаками на встречных курсах, но темп был не самый высокий, а в передачах хватало брака. Первый момент был у форварда "Динамо" Русина, который пробил с отскока в касание, а Пятов в прыжке ликвидировал угрозу.

Уже на 19-й минуте киевляне все-таки забили: Сидорчук получил скидку мяча от партнера и нанес удар в дальний угол ворот - мяч отскочил от штанги в сетку. Однако арбитр Екатерина Монзуль отправилась смотреть VAR и зафиксировала фол защитника Попова на Степаненко в штрафной во время голевой атаки. Итог - отмена забитого мяча и желтая карточка динамовцу.

"Динамо" удалось открыть счет без всяких оговорок на 38-й минуте: Цитаишвили совершил идеальный навес в штрафную, где Буяльский оказался без опеки и расстрелял ворота Пятова головой. Киевляне не успели порадоваться взятию ворот, как "Шахтер" сравнял счет. Марлос сыграл в стенку с Мораесом и нанес обводящий удар в нижний угол, а Бущан до мяча не дотянулся - 1:1.

После перерыва "Динамо" заметно сдало, благодаря чему "Шахтер" начал все ближе приближаться к владениям Бущана. Это привело к голу Марлоса на 67-й минуте: Додо отдал пас в штрафную, Мораес остановил мяч, а полузащитник сборной Украины отправил его ударом низом в угол ворот.

На 74-й минуте Исмаили разделался с двумя оппонентами на фланге и убежал в контратаку, после чего разыграл стенку с Маркосом Антонио - последний добил мяч в сетку ворот киевлян.

Далее была целая череда замен, на фоне которых "Динамо" не удавалось найти свой ритм и переломить ход поединка.

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84), Марлос (Фернандо, 76), Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Тайсон (Соломон, 84), Мораес (Тете, 76)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цитаишвили (Караваев, 76), Буяльский (Дуэлунд, 89), Вербич, Русин (Де Пена, 76)

Предупреждения: Попов - Исмаили, Коваленко

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 16-ти очков. Киевляне, в свою очередь, имеют 46 очков - столько же у "Десны" и "Зари". При этом команда Алексея Михайличенко опустилась на четвертое место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" в компенсированное время упустила победу над "Львовом".

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