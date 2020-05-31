УПЛ: Ворскла в компенсированное время упустила победу над Львовом

Команды возобновили сезон после карантина.

В воскресенье, 31 мая, "Ворскла" принимала "Львов" в 24-м туре Украинской Премьер-лиги. Команды провели первый поединок после возобновления сезона.

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Матч завершился вничью со счетом 1:1. Полтавчане организовали быстрый гол уже на 13-й минуте: Ибрагим Кане получил мяч в штрафной соперника и нанес точный удар в угол ворот.

В дальнейшем острее в атаке также смотрелась "Ворскла", но удар Степанюка головой на себя приняла перекладина, а после перерыва два убойных момента не реализовал Кулач.

Плохая реализация полтавчан в итоге их и подвела. На третьей добавленной минуте мяч попал в руку Пуцлину, а рефери назначил пенальти в ворота "Ворсклы", который реализовал Шина.

"Львов" и "Ворскла" набрали по 22 очка и продолжают делить 9-10 места в турнирной таблице.

"Ворскла" - "Львов" - 1:1

Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 (с пенальти)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Пуцлин, Скляр, Кане, Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83), Алваро, Приймак, Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина, Ныч (Ренан, 52, Яковелли, 70)

Предупреждения: Скляр - Шина, Алваро, Велвес

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