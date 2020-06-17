Барселона одержала вторую победу после возобновления сезона (видео)

"Барселона" в 29-м туре Примеры обыграла "Леганес".

В рамках 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала одного из аутсайдеров турнира - "Леганес".

Главный тренер каталонцев Кике Сетьен провел активную ротацию состава, что не помешало "Барсе" одержать победу.

На 42-й минуте "Барселона" вышла вперед после своего первого удара в створ - Ансу Фати прицельно направил мяч в дальний угол.

После перерыва Месси заработал пенальти благодаря сольному проходу и сам же его реализовал.

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"Барселона" продолжает лидировать в чемпионате Испании и на 5 очков оторвалась от "Реала", у которого, правда, еще есть матч в запасе.

"Барселона" - "Леганес" - 2:0

Голы: Фати, 42, Месси, 69 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 54), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54)

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Тарин, Авазием, Силва (Родригеш, 71), Ресио (Хиль, 85), Перес, Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Эрасо (Амаду, 63), Герреро (Каррильо, 71)

Видеообзор матча доступен для просмотра на YouTube-канале испанской Ла Лиги.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" отказалась продать 17-летнего Фати за 100 миллионов евро.

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