А Юрий Калитвинцев дебютировал на посту главного тренера "Олимпика".

В донецком дерби, которое украсило 17-й тур УПЛ "Шахтер" в Киеве на стадионе "Динамо" обыграл "Олимпик". Судьбу матча решил гол забитый в первом тайме. Постарался правый защитник "горняков" Додо. 22-летний бразилец смог расстрелять вратаря соперников после роскошного паса Майкона.

На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку Руслан Бабенко получил красную карточку.

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Додо, 24

Удаление: Бабенко, 83

"Олимпик": Бетим, Пасич, Зотько, Снурницын, Бабенко, Завийский, (Романовский, 73), Политыло, Де Паула (Каргбо, 64), Тейшейра, Нкенг, Лебеденко

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Исмаили, Антонио (Дентиньо, 71), Майкон, Марлос, Тете (Коноплянка, 90), Тайсон (Соломон, 80), Мораес (Судаков, 72)

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Украинская Премьер-лига: 17-й тур

В УПЛ лидирует сейчас "Динамо" (37 очков), которое на 1 пункт опережает "Шахтер". Однако подопечные Луческу имеют один матч в запасе.

Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" и "Львов", у которых по 12 очков.

В погоне бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

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Автор: Будрин Артем