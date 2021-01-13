На телеканале "Матч ТВ" комментаторов загнали в жесткие рамки.

Комментаторы "Матч ТВ" получили перечень англицизмов, которые нельзя озвучивать в эфире телеканала.

Это подтвердило издание sports.ru.

В своем Telegram-канале журналист Станислав Гридасов обнародовал скриншот с перечнем терминов, которые не рекомендуется употреблять.

По словам журналиста, эта идея принадлежит владельцу телеканалов Алексею Миллеру. Бизнесмен владеет также футбольным клубом "Зенит" и является акционером компании "Газпром".

Такие слова как "снайпер", "Скудетто", "кросс" классифицируют как допустимые для употребления в трансляции.

В то же время слова "окей", "Чемпионшип", "перформанс" и "лайкать" недопустимы для употребления в эфире.

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Присутствуют взаимоисключающие моменты. "Чемпионшип" - это официальное название второго по популярности дивизиона английской футбольной лиги. Ему не существует аналога в русском языке. Также читателей удивило, что слово "корнер" присутствует в обеих колонках сразу.

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Автор: Budrin Artem