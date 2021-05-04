Гранды мирового футбола поспорят за право сыграть в финале главного клубного турнира Европы.

4 мая на стадионе "Этихад Стэдиум" в Англии пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и ПСЖ.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - ПСЖ.

Манчестер Сити - ПСЖ: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ выбил из борьбы "Барселону" (4:1 и 1:1), а также прошел "Баварию" за счет выездных голов (3:2 и 0:1). "Манчестер Сити" оставил за бортом турнира сперва "Боруссию" Менхенгладбах (2:0 и 2:0), а затем был сильнее "Боруссии" Дортмунд (2:1 и 2:1).

Команда Пепа Гвардиолы одержала выездную победу над ПСЖ, сделав заявку на финал. Сегодня нас ждет второй акт этого изумительного спектакля.

Манчестер Сити - ПСЖ: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бёрном Кёйперсом.

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

Манчестер Сити - ПСЖ

Онлайн-трансляция матча

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Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин