Дубль Илкая Гюндогана принес 16-ю подряд победу "горожанам".

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

"Голубые" вышли вперед благодаря голу хавбека Родри с пенальти на 23-й минуте. А во втором тайме дубль сделал немец Илкай Гюндоган. Что удивительно: второй гол Илкай забил после ассиста вратаря "Сити" Эдерсона.

В итоге на табло 3:0. Украинец Александр Зинченко провел на поле все 90 минут. Портал whoscored оценил его работу в 7,8 балла. Это лучшая оценка среди защитников "Сити" на уровне с Жоау Канселу - он тоже имеет 7,8. Это вообще четвертая оценка среди всех игроков "горожан".

Заметим, что для "Тоттенхэма" это поражение стало третьим подряд на выезде.

Напомним, что команды встретятся 25 апреля в финале Кубка футбольной лиги на "Уэмбли".

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:0

Голы: Родри, 23 (пен.), Гюндоган 50, 66

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Стерлинг, Зинченко, Родри, Силва, Фоден, Гюндоган (Торрес, 69), Жезус (Махрез, 80).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дайер, Дэвис, Танганга, Хейбьерг, Ламела (Бэйл, 72), Моура (Алли, 46), Ндомбеле (Сиссоко, 64), Сон Мин, Кейн.

АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (46 очков), "Манчестер Юнайтед" (45) и "Манчестер Сити" (53), у которого еще матч в запасе.

"Ливерпуль" остался на четвертом месте. У "красных" - 40 очков.

"Тоттенхэм" опустился на 8 место. "Шпоры" имеют 36 очков.

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Автор: Будрин Артем