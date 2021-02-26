Не самый удачный жребий для "Шахтера" и "Динамо", "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Миланом".

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам своих соперников узнали и украинские "Шахтер" и "Динамо".

В ходе жеребьевки, которая прошла без сеяных и несеяных команд, были сформированы восемь пар.

Результаты жеребьевки

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)

"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а ответные - 18 марта.

Команды, которые указаны вторыми, ответные матчи проведут на своем поле.

Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Матчи 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021 прошли 18 и 25 февраля: результаты ответных игр.

На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие в одних группах. С 1/8 финала эти ограничения сняты.

Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Шахтер", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

"Шахтер" и "Динамо" вместе пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Антон Дударь