В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам своих соперников узнали и украинские "Шахтер" и "Динамо".
В ходе жеребьевки, которая прошла без сеяных и несеяных команд, были сформированы восемь пар.
Результаты жеребьевки
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, а ответные - 18 марта.
Команды, которые указаны вторыми, ответные матчи проведут на своем поле.
Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- Матчи 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021 прошли 18 и 25 февраля: результаты ответных игр.
- На первой стадии плей-офф не могли встретиться команды из одной страны, а также выступавшие в одних группах. С 1/8 финала эти ограничения сняты.
- Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Шахтер", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
- "Шахтер" и "Динамо" вместе пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.
- Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
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