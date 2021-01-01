Красота от Марлоса, Цыганкова и других: лучшие голы УПЛ в 2020 году (видео)

В подборку вошли сразу два гола от Марлоса, точные удары Беньямина Вербича, Виктора Цыганкова и другие голы.

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