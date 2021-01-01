Марлос забил два красивых гола / фото ФК Шахтер

В 2020 году в чемпионате Украины было забито множество красивых голов.

Портал zbirna.com отобрал одиннадцать лучших мячей УПЛ по итогам года.

Марлос ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Шахтер" - "Десна" - 1:0.

Виктор Цыганков ("Динамо"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Колос" - 2:0.

Сергей Булеца ("Днепр-1"). УПЛ-2019/20. "Днепр-1" - "Мариуполь" - 3:0.

Марлос ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Шахтер" - "Десна" - 3:2.

Евгений Коноплянка ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Шахтер" - 2:3.

Филипп Будковский ("Десна"). УПЛ-2019/20. "Заря" - "Десна" - 1:1.

Манор Соломон ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Александрия" - "Шахтер" - 2:2.

Беньямин Вербич ("Динамо"). УПЛ-2020/21. "Динамо" - "Заря" - 1:1.

Шина ("Львов"). УПЛ-2020/21. "Шахтер" - "Львов" - 5:1.

Денис Янаков ("Ингулец"). УПЛ-2020/21. "Ингулец" - "Заря" - 1:1.

Бонус. Дмитрий Хомченовский ("Заря"). УПЛ-2019/20. "Заря" - "Десна" - 1:1.

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Автор: Антон Дударь