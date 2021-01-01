В 2020 году в чемпионате Украины было забито множество красивых голов.
Портал zbirna.com отобрал одиннадцать лучших мячей УПЛ по итогам года.
Марлос ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Шахтер" - "Десна" - 1:0.
Виктор Цыганков ("Динамо"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Колос" - 2:0.
Сергей Булеца ("Днепр-1"). УПЛ-2019/20. "Днепр-1" - "Мариуполь" - 3:0.
Марлос ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Шахтер" - "Десна" - 3:2.
Евгений Коноплянка ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Динамо" - "Шахтер" - 2:3.
Филипп Будковский ("Десна"). УПЛ-2019/20. "Заря" - "Десна" - 1:1.
Манор Соломон ("Шахтер"). УПЛ-2019/20. "Александрия" - "Шахтер" - 2:2.
Беньямин Вербич ("Динамо"). УПЛ-2020/21. "Динамо" - "Заря" - 1:1.
Шина ("Львов"). УПЛ-2020/21. "Шахтер" - "Львов" - 5:1.
Денис Янаков ("Ингулец"). УПЛ-2020/21. "Ингулец" - "Заря" - 1:1.
Бонус. Дмитрий Хомченовский ("Заря"). УПЛ-2019/20. "Заря" - "Десна" - 1:1.
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