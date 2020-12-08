Антонио Конте отметил, что "Шахтер" - отличная команда с прекрасным тренером.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера", который состоится 9-го декабря в Милане.

Антонио Конте считает, что единственная цель "Интера" в матче с "Шахтером" - это три очка. Об этом пишет официальный сайт "Шахтера".

"Завтрашний матч не будет похож на нашу первую встречу с "Шахтером" в этом розыгрыше. Сейчас нам надо обязательно зарабатывать три очка, хотя ситуация в полузащите у нас не лучшая. Придется провести анализ и найти наилучший вариант. Я не переживаю о матче "Реал" - "Боруссия", потому что речь о Лиге чемпионов и серьезных командах. Надеюсь, медиа тоже не будут раздувать историю о их возможной договоренности. Нам надо просто выходить и играть с "Шахтером", заботиться лишь о том, чтобы одолеть серьезного соперника", - заявил Конте.

Он также отметил, что "Шахтер" - отличная команда с прекрасным тренером.

"У них хорошая техника, скорость. Играть с "Шахтером" непросто. Мы встречаемся уже в третий раз, и каждый раз это отдельная история. Но у нас нет другого выбора - надо побеждать", - добавил тренер "Интера".

"Интер" - "Шахтер": перед матчем

Перед последним туром все четыре команды группы G сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Боруссии" Менхенгладбах - 8 очков, у "Шахтера" и "Реала" - по 7 очков ("горняки" выше в таблице за счет преимущества в личных встречах), а у "Интера" - 5.

По итогам последнего тура "Шахтер" может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов, так и выйти в Лигу Европы, так и вообще вылететь из еврокубков.

Встреча "Шахтера" и "Интера" в первом круге завершилась без забитых голов - 0:0.

Также в этом году команды встречались в полуфинале Лиги Европы - тогда миланский клуб разгромил "горняков" со счетом 5:0.

Перед этим матчем "Шахтер" в УПЛ разгромил "Минай" со счетом 5:1, а "Интер" в Серии А выиграл у "Болоньи" (3:1).

Судить матч "Интера" и "Шахтера" будет ненавистный для украинских болельщиков рефери.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора