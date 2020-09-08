Хамес Родригес продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге.

Английский "Эвертон" объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

Об этом сообщил официальный сайт "Эвертона".

Контракт с игроком подписан на два года. При этом у клуба будет опция продления соглашения еще на сезон.

В "Эвертоне" Хамес будет выступать под №19.

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По неофициальным данным, сумма трансфера составила от 25 до 30 миллионов евро.

У Хамеса уже есть опыт выступления под руководством Карло Анчелотти - в сезоне 2014-2015 он был признан лучшим полузащитником чемпионата Испании, когда забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 29 матчах.

29-летний Хамес с 2014 года выступал за "Реал", а также провел два сезона в аренде в "Баварии" (в 2017-2019 годах).

В прошлом сезоне "Эвертон" финишировал в АПЛ на 12-м месте.

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Автор: Антон Дударь