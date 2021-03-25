"Желто-синие" сыграли вничью с действующими чемпионами мира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против сборной Франции на старте квалификации ЧМ-2022.

Об этом Шевченко сказал в эфире телеканалов "Футбол 1,2,3".

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"Было очень тяжело играть с такой хорошей командой, у которой много хороших и техничных футболистов. У нас был хороший план на игру, ребята просто молодцы. Тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и давление на мяче, которое мы попытались дать, оно удалось. Мы выбрали такую тактику, потому что по-другому с такими командами, как Франция, тяжело играть. Может, этот футбол не был красивым, но был компактным и лаконичным", - сказал Шевченко.

Он также подчеркнул, что ничья - не идеальный результат:

"Мы провели хороший матч. Идеально было бы, если бы выиграли, но план сработал. У нас было много хороших продолжений, немного не доигрывали в этом плане, растерялись особенно в первые 25-30 минут. Но мы в первый раз играли по такой системе игры, которую мы давно готовили. Однако у нас была лишь одна тренировка, чтобы воплотить ее в жизнь. Ребята хорошо подготовились, внимательно слушали и сконцентрировались на том, о чем мы говорили".

Несмотря на то, что сборная Украины пропустила после ошибки арбитров, которые не увидели офсайд у французов, Шевченко остался доволен судейством:

"Считаю, что рефери отсудил идеальный матч. Да, VAR в такие моменты помогает, но с точки зрения того, как он отсудил, это было идеально".

Франция - Украина: итоги матча

Матч Франция - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч влетел в сетку рикошетом от Преснеля Кимпембе.

Франция и Украина встречались в 11-й раз в истории. Вничью команды сыграли в четвертый раз (у Украины - одна победа и шесть поражений).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Антуан Гризманн (оценка - 7,9). У Украины - Николай Матвиенко (оценка - 7,7).

Сборная Украины за матч не нанесла ни одного удара в створ (всего - 4 удара). У Франции - 18 ударов (3 - в створ ворот).

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года и 98 дней).

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 28 марта, когда будет принимать в Киеве команду Финляндии. Франция в этот же день сыграет в Казахстане.

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Автор: Антон Дударь