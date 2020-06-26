ФИФА выделит УАФ солидную сумму для борьбы с последствиями коронавируса

Международная федерация футбола выделит мировому футбольному сообществу 1,5 миллиарда долларов.

ФИФА утвердила ряд мер с целью оказания помощи мировому футбольному сообществу в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В рамках этой программы помощь будет оказана и Украинской ассоциации футбола.

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Украина сможет рассчитывать на грант в размере 1,5 миллиона долларов. Универсальный грант солидарности в размере 1 миллиона долларов будет выделен всем членам ФИФА, а также дополнительно 500 000 долларов предоставят специально для женского футбола.

В общей сложности ФИФА планирует выделить около 1,5 миллиарда долларов помощи.

Также сообщается, что все ассоциации ФИФА при необходимости смогут рассчитывать на беспроцентные кредиты на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее помощь для УАФ выделил также УЕФА.

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