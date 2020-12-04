Евгений Селезнев получил прозвище "Кормилец" после перехода в российскую "Кубань".

Украинский футболист Евгений Селезнев рассказал о том, как относится к прозвищу "Кормилец".

Об этом он сказал в интервью "Вацко Live" на YouTube.

Прозвище приклеилось к Селезневу в кругах футбольных болельщиков после того, как в 2016 году он перешел в российскую "Кубань", а свой трансфер объяснил необходимостью "кормить семью".

"Как я реагирую на это прозвище? Да никак. Кормил, кормлю и буду кормить. И себя, и всех, кто рядом со мной", - сказал Селезнев и рассмеялся.

"Что значит кормилец? А ты не кормилец? Кто здесь из мужчин не кормилец? Или тот, кто так пишет, не кормилец? Я сказал такие слова, что надо кормить семью, я же не отрицаю. Но я не обращаю внимание на людей - диванных педер*стов, извини за выражение. Они, кроме того, как п*здеть, ничего не могут сделать. Такие, которые сидят в телефоне, чтобы грязью кого-то облить", - продолжил футболист.

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Также он заявил, что до сих пор не понимает, почему перешел в "Кубань":

"На тот момент я неправильно расставил приоритеты. Что мной руководило? Наверное, то, что сын растет, что в Донецке все осталось. Может, и хотелось что-то заработать. Но я в то же время задаю себе вопрос, почему не поехал тогда в Китай? Были предложения. Я четко сам себе не могу ответить на этот вопрос. Я и до сих пор прокручиваю эту ситуацию".

Селезнев назвал тот переход ошибкой:

"Я допустил ошибку. Я не до конца все взвесил. Не думал, что такие последствия могут быть. Я просто шел играть в футбол. Конечно, должен был взвесить, что есть конфликт между странами".

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Автор: Антон Дударь