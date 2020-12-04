Евгений Селезнев заявил, что хорошо говорит на украинском, но хочет общаться на русском.

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который после матча 9-го тура УПЛ просил футболиста отвечать ему на украинском языке.

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Селезнев рассказал о той ситуации в интервью программе Вацко Live на YouTube

"Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю - не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать. Не может мне это иностранец говорить", - сказал Селезнев.

"Изначально я его на английском попросил, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал на английском. Я его очень уважаю как тренера, он мне очень нравится. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен", - подчеркнул нападающий.

Селезнев отметил, что ему никто не может запретить разговаривать на русском:

"Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу разговаривать на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране".

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Автор: Антон Дударь