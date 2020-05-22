Динамо не смогло обыграть соперника в первом матче после карантина (видео)

Команды провели матч без забитых голов.

В пятницу, 22 мая, на стадионе имени Лобановского в Киеве "Динамо" провело первый товарищеский матч после выхода из карантина.

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Киевляне встречались со львовским "Рухом". Команда Алексея Михайличенко владела ощутимым преимуществом и создала несколько потенциально опасных моментов, но реализовать их не удалось. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

"Динамо" - "Рух" - 0:0

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера (Бенито, 67), Сидорчук (Андриевский, 67), Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74), Вербич (Де Пена, 58), Буяльский (Дуэлунд, 58), Русин (Соль, 58)

Полное видео поединка опубликовано на официальном YouTube-канале "Динамо".

В настоящий момент это единственный контрольный поединок, который планировали провести динамовцы перед возобновлением сезона. Уже в первом туре УПЛ после паузы "Динамо" предстоит сыграть с "Шахтером".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" понесло серьезные потери из-за травм после выхода из карантина.

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