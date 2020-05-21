Череда травм: Динамо понесло серьезные потери после выхода из карантина
Пять футболистов "Динамо" получили травмы после возвращения киевлян к тренировочному процессу.
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube.
Ведущий шоу Сергей Болотников назвал имена трех травмированных.
В их числе один из лидеров команды Виктор Цыганков, который из-за повреждения не сможет выходить на поле до середины июня и соответственно не сыграет против "Шахтера".
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Также повреждения получили хавбек Николай Шапаренко, у которого мышечная травма, и защитник Никита Бурда. У него диагностировали воспаление мениска, из-за которого он пропустит несколько недель.
Напомним, в первом после возобновления УПЛ туре "Динамо" предстоит встретиться с "Шахтером". Матч запланирован на 30 мая.
Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" проведет товарищеский матч против львовского клуба.