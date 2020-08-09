Два футболиста Динамо заразились коронавирусом
Киевское "Динамо" сообщило о том, что у двух игроков первой команды выявлен коронавирус.
Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".
Положительный тест на коронавирус сдал 21-летний нападающий Назарий Русин, у которого перед этим были выявлены симптомы COVID-19.
Кроме того, положительным оказался результат теста на коронавирус у соседа Русина по комнате на тренировочной базе клуба 22-летнего Романа Вантуха.
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Всем футболистам "Динамо" после этого в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Результаты у всех остальных футболистов оказались негативными.
Русин и Вантух изолированы от остальной команды и проведут две недели на карантине.
В то же время "Динамо" продолжит тренировки в штатном режиме.
В Instagram Русин, который недавно сыграл свадьбу, прокомментировал ситуацию с заражением:
"Свадьбу праздновали 21 июля. Первый ПЦР-тест, который был сдан мной 30 июля, был отрицательным".
Кроме того, сообщается, что случай COVID-19 выявлен у одного из группы футболистов "Динамо" 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы отправлены на двухнедельный карантин.
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